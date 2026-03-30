    date_range 30 March 2026 7:51 AM IST
    date_range 30 March 2026 7:52 AM IST

    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദും യു​ക്രെയ്​ൻ പ്രസിഡന്‍റും കൂടിക്കാഴ്​ച

    ഇറാൻ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ചർച്ചയായി
    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദും യു​ക്രെയ്​ൻ പ്രസിഡന്‍റും കൂടിക്കാഴ്​ച
    യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനും യുക്രെയ്​ൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ വ്ലാദിമിർ സെലൻസ്കിയും അബൂദബിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു

    അബൂദബി: യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ യുക്രെയ്​ൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ വ്ലാദിമിർ സെലൻസ്കിയുമായി അബൂദബിയിൽ കൂടിക്കാഴ്​ച നടത്തി​.

    യു.എ.ഇയെയും മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ഭീകരാക്രമണങ്ങളടക്കം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി.

    ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച സെലെൻസ്‌കി, ഇത് പരമാധികാരത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യു.എൻ ചാർട്ടറിന്റെയും ലംഘനമാണെന്നും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    അതോടൊപ്പം ഇരു നേതാക്കളും യു.എ.ഇ–യുക്രെയ്​ൻ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ (സെപ) വഴി വ്യാപാര, സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു.

    യുക്രെയ്​നിൽ സ്ഥിരമായ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും യു.എ.ഇ പിന്തുണ തുടരുമെന്ന് ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ വ്യക്​തമാക്കി.

    കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യു.എ.ഇ വൈസ്​പ്രസിഡൻറും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട്​ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്​ മൻസൂർ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ അടക്കമുള്ള ഉന്നത നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തു.

    Similar News
