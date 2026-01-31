Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:14 PM IST

    പു​ടി​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​

    സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു
    റ​ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മോ​സ്കോ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നെ വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നും റ​ഷ്യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മോ​സ്കോ​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്​​നും ത​മ്മി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ യു.​എ​സ്​-​റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്​​ൻ ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത​ട​ക്കം സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലും യു.​എ.​ഇ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​ടി​ൻ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക്രെം​ലി​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ-​റ​ഷ്യ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ഊ​ർ​ജം, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. റ​ഷ്യ​ക്കും ഇ​രു രാ​ഷ്​​​ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധ​ത്തി​നും 2026 വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ർ​ഷ​മാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ശെ​ശ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ശം​സി​ച്ചു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ട്രേ​ഡ് ഇ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ക​രാ​റും, യു.​എ.​ഇ-​യൂ​റേ​ഷ്യ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് യൂ​നി​യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റും വ്യാ​പാ​ര-​നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന് ക്രെം​ലി​നി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മോ​സ്കോ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​മാ​ന​ത്തി​ന് റ​ഷ്യ​ൻ സൈ​നി​ക ജെ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി അ​ക​മ്പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

