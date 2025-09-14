Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:24 AM IST

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ഖ​ത്ത​റി​ന്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​റി​യി​ച്ചു
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഭോ​വോ സു​ബി​യ​ന്‍റോ​യെ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ഭോ​വോ സു​ബി​യ​ന്‍റോ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗം, വി​ക​സ​നം, നി​ക്ഷേ​പം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു. ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്‍റെ ആ​ക്ര​മ​ണം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

