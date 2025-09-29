Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 9:02 AM IST

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ‘ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ’ സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി രം​ഗ​ത്തെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ‘ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ’ സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ‘ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ’ സി.​ഇ.​ഒ സാം ​ആ​ൾ​ട്​​മാ​നു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലും ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​യൂ​ന്നു​ന്ന ആ​ഗോ​ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ‘ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ’ സി.​ഇ.​ഒ സാം ​ആ​ൾ​ട്​​മാ​നു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ക​മ്പ​നി​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ്​ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള നേ​തൃ​ത്വ​മാ​കാ​നു​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ സാം ​ആ​ൾ​ട്​​മാ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തേ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഓ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് സാം ​ആ​ൾ​ട്​​മാ​ന്‍ അ​ർ​ഹ​നാ​യി​രു​നു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Sheikh Mohammed meets with CEO of Open AI
