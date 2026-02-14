Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 7:37 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 7:37 PM IST

    അബൂദബിയിൽ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​-ഖത്തർ അമീർ കൂടിക്കാഴ്ച

    മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന്​ നേതാക്കൾ
    Abu Dhabi
    അബൂദബി അൽ ബതീൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ്​ തമീം ബിൻ ഹമദ്​ ആൽ ഥാനിയെ യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു

    അബൂദബി: സൗഹൃദ സന്ദർശനത്തിന്​ അബൂദബിയിലെത്തിയ ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ്​ തമീം ബിൻ ഹമദ്​ ആൽ ഥാനി, യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ശനിയാഴ്ച അബൂദബിയിലെത്തിയ അമീറിനെ അൽ ബതീൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു.

    തുടർന്ന്​ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്​ചയിൽ മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന്യം ഇരുനേതാക്കളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ സംബന്ധിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തി.

    അമീർ ശൈഖ്​ തമീമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റിനൊപ്പം വൈസ്​പ്രസിഡൻറും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷയൽ കോർട്ട്​ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്​ മൻസൂർ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ, ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം, അബൂദബി ഉപഭരണാധികാരിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ശൈഖ്​ തഹ്​നൂൻ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ, ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ ലഫ്​. ജനറൽ ശൈഖ്​ സൈഫ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    ഖത്തർ അമീറിന്റെ പേഴ്‌സണൽ പ്രതിനിധി ശൈഖ്​ ജാസിം ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഥാനി, ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റും ഖത്തർ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ ശൈഖ്​ ജുആൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഥാനി, അമീരി ദിവാൻ മേധാവി അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖുലൈഫി, ശൈഖ്​ അൽ ഖാഖ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഥാനി, ശൈഖ്​ ഹമദ് ബിൻ തമീം ആൽ ഥാനി, നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഖത്തർ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

    News Summary - Sheikh Mohammed meets Qatari Emir in Abu Dhabi
