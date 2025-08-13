Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമികച്ച ഭാവി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:16 AM IST

    മികച്ച ഭാവി സൃഷ്ടിക്കാൻ യുവാക്കളോട്​ ആഹ്വാനം ചെയ്ത്​ ​ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​നം
    മികച്ച ഭാവി സൃഷ്ടിക്കാൻ യുവാക്കളോട്​ ആഹ്വാനം ചെയ്ത്​ ​ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ

    റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​നൊ​പ്പം (ഫ​യ​ൽ​ചി​ത്രം)

    ദു​ബൈ: മി​ക​ച്ച ഭാ​വി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ളോ​ട്​ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത്​ ​യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ആ​ഹ്വാ​നം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മി​ക​ച്ച ഭാ​വി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും, അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും നാം ​ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കി​നെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ​യെ​ല്ലാം വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ യു.​എ.​ഇ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കും -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യം യു​വാ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം യു​വ​ജ​ന ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളും പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളു​മാ​യ എ​ല്ലാ യു​വാ​ക്ക​ളോ​ടും: നി​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഇ​ന്ധ​ന​വും ആ​ത്മാ​വും ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സും’ -അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ഡി​ങ്, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഭാ​വി ശ​ക്​​തി​യാ​കാ​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ മ​ന്ത്രി​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 12നാ​ണ്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newssheikh mohammedInternational Youth Daygulf news malayalam
    News Summary - Sheikh Mohammed calls on youth to create a better future
    Similar News
    Next Story
    X