Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    27 Aug 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    27 Aug 2025 7:42 AM IST

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    11.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ ന​വീ​ക​ര​ണം​
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം റോ​ഡ്​ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജ​സീ​റ അ​ൽ ഹം​റ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് റോ​ഡ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ളു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന തീ​ര​ദേ​ശ പാ​ത​യി​ലാ​ണ്​ വി​ക​സ​നം. ഓ​ള്‍ഡ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ മു​ത​ല്‍ അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ് റൗ​ണ്ട എ​ബൗ​ട്ട് വ​രെ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മു​ള്ള​താ​ണ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം റോ​ഡ്. വ​ന്‍ വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ​യെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് റോ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 11.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൈ​ര്‍ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ വ​കു​പ്പാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​രി​യു​ള്ള പാ​ത​യെ നാ​ലു​വ​രി​യാ​ക്കു​ക​യും സ​മാ​ന്ത​ര സ​ർ​വി​സ്​ റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കൂ​ടാ​തെ ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, നൂ​ത​ന ട്രാ​ഫി​ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, മ​ഴ​വെ​ള്ള ഡ്രൈ​നേ​ജ്, ജ​ല​സേ​ച​നം, വൈ​ദ്യു​തി, കു​ടി​വെ​ള്ളം, വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ന​വീ​ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ്സ്​ ട്രാ​ന്‍സ്പോ​ര്‍ട്ട് സി​സ്റ്റ​വും (ഐ.​ടി.​എ​സ്) ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ല്​ പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​തെ, ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, അ​ൽ ഹം​റ അ​ണ്ട​ർ​പാ​സ്, മി​ന അ​ൽ അ​റ​ബ്​ അ​ണ്ട​ർ​പാ​സ്​ എ​ന്നീ പ്ര​ധാ​ന പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കും. 21 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക്​ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യും യാ​ത്രാ​സ​മ​യം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

