Madhyamam
    Posted On
    13 Feb 2026 7:14 PM IST
    Updated On
    13 Feb 2026 7:14 PM IST

    100കോടിയുടെ റമദാൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​

    ലോകമെമ്പാടും പട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ സഹായമെത്തിക്കും
    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം

    ദുബൈ: പോഷകാഹാരക്കുറവും പട്ടിണിയും മൂലം ദുരിതത്തിലായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഞ്ചു വയസിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ 100കോടി ദിർഹമിന്‍റെ റമദാൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡൻറും ​പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം. ​‘11.5: ഹദ്ദ്​ അൽ ഹയാത്ത്​’ എന്ന പേരിട്ട സംരംഭത്തിലൂടെ 50ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക്​ സഹായമെത്തിക്കാനാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. ഇതിനായി പ്രദേശികമായും അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തിലുമായി റമദാനിൽ 100കോടി ദിർഹം സമാഹരിക്കും.

    മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്‍റെ കീഴിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര കൂട്ടായ്മകളുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ കാമ്പയിൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. ചിൽഡ്രൻസ്​ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെന്‍റ്​ ഫണ്ട്​ ഫൗണ്ടേഷൻ, സേവ്​ ദ ചിൽഡ്രൻ, യൂനിസെഫ്​, ആ​ക്ഷൻ എഗെയ്​ൻസ്റ്റ്​ ഹംഗർ എന്നിവയുമായി പദ്ധതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്​. ഏറ്റവും അശരണരായ 50ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക്​ അടിയന്തിര പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുകയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുകയുമാണ്​ പദ്ധതി വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന്​ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ പറഞ്ഞു.

    ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസത്തെ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്​. യു.എ.ഇയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിനായി എല്ലാവർഷവും മാനുഷികമായ റമദാൻ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്ന പതിവിന്റെ ഭാഗമായി ‘ഹദ്ദ്​ അൽ ഹയാത്ത്​’ കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്​ -ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ എക്സ്​ അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകമെമ്പാടുമായി 11.8 കോടിയിലധികം കുട്ടികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിച്ചതായും അതിൽ 26 ലക്ഷം പേർ പട്ടിണി മൂലം മരിച്ചതായും ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ഓർമിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ കൺമുന്നിൽ ഇത്തരമൊരു മാനുഷിക ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും നിഷ്‌ക്രിയരായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വഭാവമോ മൂല്യമോ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ‘11.5’എന്നത് മധ്യ-മുകൾഭാഗത്തെ കൈ ചുറ്റളവാണ്. കുട്ടികളിലെ കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ അളവാണിത്. കാമ്പയ്ൻ വഴി ക്ലിനിക്കൽ അളവുകോലിനെ ആഗോള മാനുഷിക ആഹ്വാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ്​ ചെയ്യുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും റമദാനിൽ വ്യത്യസ്ത കാമ്പയിനുകൾ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദിന്‍റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം നടന്നിരുന്നു. 2020 റമദാനിൽ 10 മില്യൺ മീൽസ് കാമ്പയ്ൻ, 2021ൽ 100 ​​മില്യൺ മീൽസ് കാമ്പയ്‌ൻ, 2022ൽ 1 ബില്യൺ മീൽസ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്ൻ, 2023ൽ 1 ബില്യൺ മീൽസ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്‌ൻ, 2024ൽ 1 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ മദേഴ്‌സ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്‌ൻ, 2025ൽ ഫാദേഴ്‌സ് എൻഡോവ്‌മെന്റ് കാമ്പയ്‌ൻ എന്നിവയാണ്​ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്​.

