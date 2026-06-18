ദുബൈയുടെ വികസന കുതിപ്പിന് കരുത്തേകാൻ ‘ദുബൈ-ഇറ്റ്’text_fields
ദുബൈ: അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ അതിവേഗത്തിലും മികവോടെയും യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന ദുബൈയുടെ സവിശേഷ പ്രവർത്തന തത്വം ഭാവിതലമുറക്ക് പകർന്നുനൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘ദുബൈ-ഇറ്റ്’ എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം തുടക്കം കുറിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഈ പുതിയ ആശയത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും വിശദീകരണവും പങ്കുവെച്ചത്.
‘ഏതൊരു വലിയ കാര്യവും മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തോടെ റെക്കോർഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദുബൈ നഗരം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും ആഗോള നഗരമായി മാറിയതുപോലെ, വലിയ ആശയങ്ങളെ യാഥാർഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലിയാണിത്’ -ശൈഖ് മുഹമ്മദ് വിശദീകരിച്ചു.
വേഗത എന്നാൽ ധിറുതി കൂട്ടലല്ലെന്നും ഗുണനിലവാരം എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ സാവധാനത്തിലാക്കലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ലെന്നും ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഓർമിപ്പിച്ചു.
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