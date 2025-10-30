Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസ​ന്ന​ദ്ധ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:33 AM IST

    സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ബൃ​ഹ​ദ്​ പ​ദ്ധ​തി; 10 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ബൃ​ഹ​ദ്​ പ​ദ്ധ​തി; 10 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഖ​സ​ർ അ​ൽ വ​ത​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 10 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം.

    സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ലാ​ഭേ​ച്ഛ കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 30 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തും. ഇ​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ആ​റ്​ ല​ക്ഷ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. പു​തു​താ​യി 10,000 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ​പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഖ​സ​ർ അ​ൽ വ​ത​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മെ​ന്ന്​ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വു​മാ​യി ദാ​ന​ങ്ങ​ളെ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ​പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും നാ​ടാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ. അ​തോ​ടൊ​പ്പം കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​നു​ക​മ്പ​യു​ടെ​യു​ടേ​താ​ണ്.

    അ​ത്​ ഒ​രു കൈ​കൊ​ണ്ട്​ നി​ർ​മി​ച്ച്​ മ​റു​കൈ​കൊ​ണ്ട്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും- അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ട​തി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ ത്വ​യ്യി​ബ്​ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക. വേ​ൾ​ഡ്​ ഗി​വി​ങ്​ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ല​ക്ഷ്യം. നി​ല​വി​ൽ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ശ്ര​മി​ക്കും.

    സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഏ​കീ​കൃ​ത ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നും രൂ​പം ന​ൽ​കും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക. വ​ള​ന്റി​യേ​ർ​സ്​ ഡോ​ട്ട്​ എ.​ഇ 2.0 എ​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ഴ് എ​മി​റ്റേു​ക​ളി​ലെ നൈ​പു​ണ്യ​ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഏ​ഴ്​ കാ​മ്പ​യ്​​നു​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newssheikh mohammedAnnouncementgulf news malayalam
    News Summary - Sheikh Mohammed announces Dh100 million in massive scheme to support charitable organizations
    Similar News
    Next Story
    X