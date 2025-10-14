Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Oct 2025 8:53 AM IST
    date_range 14 Oct 2025 8:53 AM IST

    ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ്​ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ

    ശ​റ​മു​ശൈ​ഖ്​ സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​

    ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശൈ​ഖി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ്​ അ​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ത​ഹ്​​നൂ​ൻ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, ഊ​ർ​ജ-​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി സു​ഹൈ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി, വ്യ​വ​സാ​യ-​അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്​​ഡ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ജാ​ബി​ർ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​രും യു.​എ.​ഇ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

