Madhyamam
    16 Sept 2025 10:52 AM IST
    അ​റ​ബ്​-​ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ

    അ​റ​ബ്​-​ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ
    അ​റ​ബ്​-​ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ

    സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്​​ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ്​-​ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യു.​എ.​ഇ സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 50ലേ​റെ രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. നേ​ര​ത്തേ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്​ തൊ​ട്ടു​ട​നെ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി ഖ​ത്ത​റി​ന്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​റ​ബ്​-​ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത നി​ല​പാ​ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വേ​ദി​യാ​യാ​ണ്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​റി​നെ ഖ​ത്ത​ർ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൗ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ​ഥാ​നി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ​ശൈ​ഖ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ബി​ൻ ഫാ​ദി​ൽ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    gulfSheikh MansourparticipatesArab-Islamic Summit
