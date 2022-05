'ജനീവയിലും കൈവിടാത്ത കരുതൽ'

cancel camera_alt എം.എ. യൂസുഫലി (ലുലു ​ഗ്രൂപ്​ ചെയർമാൻ) By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ലോകത്തിന്‍റെ ഏതു​ ഭാഗത്താണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട്​ അത്രമേൽ കരുണയും കരുതലും കാണിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ​പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ ഖലീഫ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ. സ്വിറ്റ്​സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ ഇത്തരമൊരു നേരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്​. ജനീവയിലെ തടാകത്തിനു​ സമീപം വെച്ച്​ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സെക്രട്ടറി​യെ കാണുകയും സലാം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്നു​ രാത്രി സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ വന്നു. 'പ്രസിഡന്‍റ്​ ഇവിടെയുണ്ട്​. അ​ദ്ദേഹത്തിന്​​ യൂസുഫിനെ കാണണം, നാളെ ഉച്ചക്കു​ വരണം' എന്നായിരുന്നു നിർദേശം. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം വാഹനം അയക്കുകയും ജനീവയിലെ പാലസിലേക്ക്​ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്​ മലയാളികളായിരുന്നു. മരുമകൻ അദീപ്​ അഹ്​മദിനും പി.എ. ഫസൽ റഹ്​മാനുമൊപ്പമാണ്​ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയത്​. എന്‍റെ ഭക്ഷണശീലം അറിഞ്ഞുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പ്രജകളോട്​ വള​രെ വാത്സല്യവും പ്രവാസികളോട്​ സ്​നേഹവും വെച്ചുപുലർത്തിയിരുന്ന മാന്യദേഹമാണ്​ ശൈഖ്​ ഖലീഫ. ഈ രാജ്യത്ത്​ ഏതു​ നിയമം വന്നാലും അത്​ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെനിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യം നാട്ടിലേക്ക്​ അയക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ കരുണാമയനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അസുഖബാധിതനാകുന്നതിനുമുമ്പ്​ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ചയിലും അദ്ദേഹത്തെ പാലസിൽ എത്തി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മലയാളികളുടെ സ്​നേഹവും ബഹുമാനവും അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവെച്ചു. അദ്ദേഹവുമായി വളരെയേറെ സ്​നേഹബന്ധവും ആത്​മബന്ധവും പുലർത്തി. ഈ വിയോഗം വളരെ വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്​. Show Full Article

Sheikh Khalifa was a gentleman who had great affection for his subjects and love for his exiles.