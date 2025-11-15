Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Nov 2025 8:58 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 8:58 AM IST

    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്​ 43ാം പി​റ​ന്നാ​ൾ

    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ന്​ 43ാം പി​റ​ന്നാ​ൾ
    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​ം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്​ 43ാം പി​റ​ന്നാ​ൾ. 43 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ന​വം​ബ​ർ 14നാ​യി​രു​ന്നു​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ജ​ന​നം.പാം ​ജു​മൈ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്​​കൈ ഡൈ​വ്​ ചെ​യ്തും ബു​ർ​ജ്​ ഖ​ലീ​ഫ​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ന്നു​ക​യ​റി റെ​ക്കോ​ഡ്​ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചും പ്രാ​യം വെ​റും ന​മ്പ​റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ ​ഓ​രോ ദി​ന​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ നി​വാ​സി​ക​ൾ സ്​​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ഫ​സ എ​ന്ന്​ വി​ളി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ. 40 വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും വേ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക​യും ശാ​ന്ത​മാ​യ താ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ അ​ധി​കം പേ​രും.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം പ​ഴ​ഞ്ച​ൻ ചി​ന്ത​ക​ളെ ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ ച​ടു​ല​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്​ ഹം​ദാ​ൻ തി​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും മ​ധ്യ​വ​യ​സ്സി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ന്നി​ട്ടും അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം, സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ 17 ദ​ശ​ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തും വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും. സ്​​പോ​ർ​ട്​​സി​ൽ ത​ൽ​പ​ര​നാ​യ ഹം​ദാ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി പി​ന്തു​ട​രു​ക​യും വേ​ൾ​ഡ്​ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സ​മ്മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ദു​ബൈ ജ​ന​ത​യെ അ​തി​ന്​ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ദു​ബൈ മാ​ര​ത്ത​ൺ, ദു​ബൈ മാ​ള​ത്ത​ൺ, ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ച്​ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ജ​ന​ത​യെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

