Madhyamam
    U.A.E
    29 Dec 2025 10:57 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 10:57 AM IST

    ഡ​സ​ർ​ട്ട്​ ക്യാ​മ്പ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ; വൈ​റ​ലാ​യി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    ഡ​സ​ർ​ട്ട്​ ക്യാ​മ്പ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ; വൈ​റ​ലാ​യി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലെ ഖ​ർ​മ​ൻ ക്യാ​മ്പ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. മ​ക്ക​ളാ​യ ശൈ​ഖ​യും റാ​ശി​ദും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ഇൗ​ന്ത​പ്പ​ന​യി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​യും ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ എ​ക്സ്​ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​മാ​റാ​ത്തി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഡ​സ​ർ​ട്ട്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ ഖ​ർ​മ​ൻ ക്യാ​മ്പ്.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​മാ​യ വൈ​ദ​ഗ്​​ധ്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. മൊ​ബൈ​ൽ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റി യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ ല​ളി​ത​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ, വെ​ടി​വെ​ക്ക​ൽ, പ​ന​മ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​യ്തെ​ടു​ക്ക​ൽ, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കും. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഓ​ർ​മ​യി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ത്വം കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ ഈ ​സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:sheikh hamdanUAE NewsSocial Mediagulf news malayalam
