Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:14 AM IST

    ‘അ​ഡി​ഹെ​ക്സ്​’ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ

    പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും വീ​ക്ഷി​ച്ചു​
    Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum visits ‘Adihex’
    ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ‘അ​ഡി​ഹെ​ക്സ്​’ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 22ാമ​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ (അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ്) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം.മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ ദി​ന​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ ​അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, മേ​ള കേ​വ​ല​മൊ​രു സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും ഏ​ത്​ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നാം ​പൈ​തൃ​ക​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​മ്മു​ടെ പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ പൈ​തൃ​കം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ഇ​മാ​റാ​ത്തി യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.‘മെ​ന’ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ബ്ര​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​മാ​ണ് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ റീ​ജ്യ​നി​ലെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഫാ​ല്‍ക​ണേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ന്‍ ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ അ​ഡ്‌​ന​ക് സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ച്ചേ​റ്റ​വും വ​ലി​യ​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്.

    92,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഒ​മ്പ​ത്​ ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് വേ​ദി. മു​ന്‍ ത​വ​ണ​ത്തേ​തി​നെ​ക്കാ​ള്‍ ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​സ്തൃ​തി ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.പു​തി​യ 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 68 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം.

    News Summary - Sheikh Hamdan visits ‘Adihex’
