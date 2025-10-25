Begin typing your search above and press return to search.
    25 Oct 2025 9:34 AM IST
    ദു​ബൈ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 16 കു​ട്ടി​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ
    ദു​ബൈ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ
    ദു​ബൈ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ 16 സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 16 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്​ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഗ്രേ​ഡ്​ 9 മു​ത​ൽ ഗ്രേ​ഡ്​ 12 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണി​വ​ർ. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും, അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​റ്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യു​ണ്ട്. എ​ട്ടു​പേ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും എ​ട്ടു​പേ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ്. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ണ്ട്. ദു​ബൈ​യു​ടെ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഇ33 ​ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘നാ​​ളെ​യു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​​ലെ നാ​ല്​ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്​​ദ​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ൽ മാ​റും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 90 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ 40 കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ഗ്രൂ​പ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഴി​യാ​ണ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന അ​വ​സാ​ന ഗ്രൂ​പ്പി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​രു അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​ന്‍റെ​യും യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​വും എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന കെ.​എ​ച്ച്.​ഡി.​എ​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ൽ മാ​റും.

