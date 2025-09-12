Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Sept 2025 8:43 PM IST
    date_range 12 Sept 2025 8:43 PM IST

    ദുബൈ അകാദമിക്​ സിറ്റിയിൽ ഐ.ഐ.എം അഹമ്മദാബാദ്​ ക്യാമ്പസ്- ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു

    ഒരു വർഷത്തെ എം.ബി.എ കോഴ്​സിന്​ തുടക്കം​
    ദുബൈ അകാദമിക്​ സിറ്റിയിൽ ഐ.ഐ.എം അഹമ്മദാബാദ്​ ക്യാമ്പസ്- ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു
    ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ അകാദമിക്​ സിറ്റിയിൽ​ ആരംഭിച്ച ഐ.ഐ.എം അഹമ്മദാബാദിന്‍റെ​ പുതിയ ക്യാമ്പസ് ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തുന്ന ശൈഖ്​ ഹംദാൻ. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സമീപം

    ദുബൈ: ഐ.ഐ.എം അഹമ്മദാബാദിന്‍റെ​ പുതിയ ക്യാമ്പസ് ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ അകാദമിക്​ സിറ്റിയിൽ​ തുറന്നു. ഇന്ത്യക്ക്​ പുറത്ത്​ ആരംഭിക്കുന്ന ​ഐ.ഐ.എം.എയുടെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ക്യാമ്പസാണിത്​. വ്യാഴാഴ്ച ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം​ ക്യാമ്പസിന്‍റെ ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചു​. ഇന്ത്യയും യു.എ.ഇയും തമ്മിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും പരസ്പര സഹകരണവുമാണ്​ പുതിയ ക്യാമ്പസ്​ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പറഞ്ഞു. യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിന്​​ കീഴിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക്​ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം​ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആഗോള കേന്ദ്രമായി ദുബൈ അധിവേഗം വളരുകയാണ്​. യുവാക്കളുടെ ഊർജ്ജവും അഭിലാഷവുമാണ് ഭാവിയിലേക്ക്​ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള പ്രേരകശക്തി. ദുബൈ​യിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്ന്​ നഗര സമ്പദ്​വ്യസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമാക്കി മാറ്റുകയെന്ന​ ലക്ഷ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കും. 2033 ഓടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 വിദ്യാർഥി നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ദുബൈ മാറുകയെന്നതാണ്​ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ദുബൈയിൽ ഐ.ഐ.എം.എയു​ടെ ക്യാമ്പസ്​ ആരംഭിച്ചത്​​ വഴി​ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആഗോളവത്​കരണത്തിലേക്ക്​ ഒരു പടികൂടി കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുത്ത​ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ മാനേജ്​മെന്‍റ്​ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്​ പുതിയ നാഴികല്ലാണ്​ ദുബൈ ക്യാമ്പസെന്ന്​ ഐ.ഐ.എം.എ ഗവേണിങ്​ ബോഡി ചെയർപേഴ്​സൺ പങ്കജ്​ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. യു.എ.ഇ കാബിനറ്റ്​ മന്ത്രി മുഹമ്മദ്​ ബിൻ അബ്​ദുല്ല അൽ ഗർഗാവി, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ വകുപ്പ്​ സഹ മന്ത്രി റീം ബിൻത്​ ഇബ്രാഹിം അൽ ഹാഷിമി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ ഇകണോമി, ആൻഡ്​ റിമോർട്ട്​ വർക്ക്​ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്​ വകുപ്പ്​​ സഹ മന്ത്രി ഉമർ ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഉലമ, കെ.എച്ച്​.ഡി.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിശ മീരാൻ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പ​​ങ്കെടുത്തു.

    ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള മുഴുവൻ സമയ എം.ബി.എ കോഴ്​സാണ് ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിക്കുക​. 27 വിദ്യാർഥികളും എട്ട്​ വിദ്യാർഥിനികളും ഉൾപ്പെടെ 35 വിദ്യാർഥികൾക്കാണ്​ ​പ്രവേശനം. ആദ്യ വർഷം മികവിന്‍റെ രണ്ട്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി ക്യാമ്പസിൽ തുറക്കാനാണ്​ പദ്ധതി. ഒന്ന് കേസ് റൈറ്റിങ്ങിലും വികസനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻകുബേഷനിലുമായിരിക്കും. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അകാദമിക്​ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങാനും പദ്ധതിയുണ്ട്​.


    TAGS:Dubaisheikh hamdanUAE NewsMBA courses
