    മ​സ്കു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ

    മ​സ്കു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ
    ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കി​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​

    ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം

    ദു​ബൈ: സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സം​രം​ഭ​ക​നും സ്​​പേ​സ്, ടെ​സ്​​ല സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം.

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ ഗ​വേ​ഷ​ണം, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ), ഭാ​വി ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. മ​സ്കി​ന്‍റെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കു​മാ​യി ബ​ഹി​രാ​കാ​ശം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, മാ​ന​വി​ക​ത എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​വി​യി​ൽ എ​ന്തൊ​ക്കെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​​ഗ്രാ​മി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    സ്‌​പേ​സ് എ​ക്‌​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ന്ന പി.​എ​ച്ച്.​ഐ-1 ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ വി​ക്ഷേ​പ​ണം.

    മ​സ്കി​ന്‍റെ ‘ബോ​റി​ങ്​ ക​മ്പ​നി’ യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ദു​ബൈ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ദു​ബൈ ലൂ​പ്, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ച​ർ​ച്ച​യാ​യെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ.

    ദു​ബൈ​യെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ന​ഗ​ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ഷ​ൻ 2040ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ ലോ​കം നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്.

