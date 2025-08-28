Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 6:36 AM IST

    ഷാരോൺ വീണ്ടും നടക്കും; കൃ​ത്രിമക്കാലിന്‍റെ കരുത്തിൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ലി​നു​പ​ക​രം കൃ​ത്രി​മ​ക്കാ​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    Sharon after successful surgery
    വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ശേ​ഷം ഷാ​രോ​ൺ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 10 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്രോ​സ്തെ​റ്റി​ക് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘10 ജേ​ർ​ണീ​സി​ന്‍റെ’ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​യും. കോ​ട്ട​യം ചി​ങ്ങ​വ​നം സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​രോ​ൺ ചെ​റി​യാ​നാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ (ബി.​എം.​സി) ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ പ്ര​ഫ. ഡോ. ​മു​ൻ​ജെ​ദ് അ​ൽ മു​ദി​രി​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സൗ​ജ​ന്യ ഓ​സി​യോ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ പു​തു ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ. ഷാ​രോ​ണി​നോ​ടൊ​പ്പം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ന​സ് ജെ​ബെ​യ്ഹി, അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജോ​ഷ്വ അ​ർ​നോ​ൾ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​യി.

    മൂ​ന്ന് മാ​സം​മു​മ്പ് ബി.​എം.​സി​യി​ലെ അ​ൽ മു​ദി​രി​സ് ഓ​സി​യോ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ക്ലി​നി​ക്കി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് 2022ലെ ​സി​റി​യ​ൻ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​മി​ന്‍റെ​യും ഒ​മ​റി​ന്‍റെ​യും അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി 10 പേ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ഓ​സി​യോ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 10 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ക. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​ഴ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

