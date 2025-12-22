Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:59 AM IST

    വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ഷാ​ർ​ജ സാ​റ്റ്​ 2 ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം

    വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ഷാ​ർ​ജ സാ​റ്റ്​ 2 ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം
    അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ ആ​സ്​​ട്രോ​ണ​മി, സ്​​പേ​സ്​ സ​യ​ൻ​സ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​നൊ​പ്പം

    ഷാ​ർ​ജ: അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ദു​ര​ന്ത വേ​ള​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​​തി​നാ​യി ഷാ​ർ​ജ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച കൃ​ത്രി​മ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം വി​ക്ഷേ​പി​ക്കും.

    ഷാ​ർ​ജ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഷാ​ർ​ജ അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ർ ആ​സ്​​ട്രോ​ണ​മി, സ്​​പേ​സ്​ സ​യ​ൻ​സ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രാ​ണ്​ ഷാ​ർ​ജ സാ​റ്റ്​-2 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഭൂ​മി​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച്​ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്​ കൃ​ത്രി​മ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം. ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണം, പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ​ക്കും തീ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നും ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ലെ ഇ​ന്നൊ​വേ​റ്റി​വ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ഇ​ൻ സ്‌​പേ​സ് കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​നം, പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. വി​ക്ഷേ​പ​ണ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഘ​ട്ട​മാ​​ണ്​ ഇ​ത്. ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച സം​ഘം വൈ​ദ്യു​തി സം​വി​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ മോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്തു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം വി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. ഷാ​ർ​ജ സാ​റ്റ്​-1 വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ശേ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ചു​വ​ട്​​വെ​പ്പാ​യി​രി​ക്കും ഷാ​ർ​ജ സാ​റ്റ്​-2 വി​ക്ഷേ​പ​ണം എ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഷാ​ർ​ജ സാ​റ്റ്​ -1ന്​ ​നാ​ല്​ കി​ലോ​യാ​യി​രു​ന്നു ഭാ​രം. 2023ൽ ​ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ലെ കേ​പ്​ കാ​ന​വ​റ​ലി​ൽ നി​ന്ന്​ സ്​​പേ​സ്​ എ​ക്സി​ന്‍റെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ 9 റോ​ക്ക​റ്റി​ലേ​റി​യാ​ണ്​ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹം ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്ന്​ വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി. 550 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഭൂ​മി​യു​ടെ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ൽ സൂ​ര്യ​ൻ, എ​ക്സ്​ റേ ​വി​കി​ര​ണം, ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​മാ​ണ്​ ഷാ​ർ​ജ സാ​റ്റ്​-1​ന്‍റെ ദൗ​ത്യം.

