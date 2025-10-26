ഷാർജയുടെ അശ്വമേധം

ഷാർജയുടെ അശ്വമേധംtext_fields
യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൽ കുതിരസവാരിക്ക് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതക്ക് അനുസൃതമായി, ഷാർജ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് റേസിങ് ക്ലബ് ഒരു വിശിഷ്ട സാംസ്കാരിക, കായിക സ്ഥാപനമായി സ്ഥാപിതമായി. കായിക ലോകത്തിലെ ആഗോള പുരോഗതിക്കൊപ്പം കുതിര കുളമ്പടി മുഴങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ കുതിരസവാരിയുടെ വളർച്ചക്കും അംഗീകാരത്തിനും ഇത് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു. ഷാർജ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് റേസിങ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഓരോ കുതിപ്പും രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃക പുണ്യത്തിലേക്കാണ്.
ഷാർജ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് റേസിങ് ക്ലബ്ബിന്റെ സ്ഥാപനം
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ 1982ൽ സ്ഥാപിതമായി. കായിക വിനോദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനുമുള്ള ഉറച്ച സമർപ്പണമാണിത്. അൽദൈദ് റോഡിലെ ഇന്റർചേഞ്ച് ആറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലബ് ഏകദേശം 3,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളതും യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിലെ പ്രമുഖ ഇക്വസ്ട്രിയൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി വളർന്നതുമാണ്.
പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും
എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള, കുതിര പ്രേമികൾക്ക് ഷാർജ ഇക്വസ്ട്രിയൻ ആൻഡ് റേസിങ് ക്ലബ് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിപാടികളും നൽകുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയും മികച്ച കുതിരസവാരിക്കാരെയും കുതിരകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾ ക്ലബ് നടത്തുന്നു. ഇത് മത്സരാർഥികൾക്കും കാണികൾക്കും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, കുതിരസവാരി മികവിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എടുത്തുകാണിക്കുന്ന അഭിമാനകരമായ വാർഷിക ഉത്സവങ്ങളും ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വർഷം മുഴുവനും ക്ലബ് നിരവധി പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ ഷോ ജമ്പിങ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അവയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തലിനും വൈവിധ്യത്തിനും വേണ്ടി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടികൾ, പുതുമുഖങ്ങൾ മുതൽ പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ വൈദഗ്ധ്യ തലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
കുതിരസവാരി കലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പരിശീലനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, വിദഗ്ധ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുതിരസവാരി, വൈദഗ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, കുതിരസവാരി-കുതിര ബന്ധം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി, സുരക്ഷയിൽ ശക്തമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ദേശീയ കിരീടങ്ങൾ നേടിയവർ
ആരംഭം മുതൽ, ഷാർജ റേസിങ് ക്ലബ് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2018 ലെ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യൻ ഷോ-ജമ്പിങ് മത്സരത്തിൽ, ക്ലബ്ബിന്റെ കുതിരസവാരിക്കാർ ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളിലായി ചാമ്പ്യന്മാരായി. യുവാക്കൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുമുള്ള ഓപ്പൺ റൗണ്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ അനിത സാൻഡി പോലുള്ള മറ്റ് ക്ലബ് കുതിരസവാരിക്കാരും മികവ് പുലർത്തി.
പ്രീമിയർ ദേശീയ ഇവന്റുകളിലെ ക്ലബ്ബിന്റെ റൈഡർമാരുടെ അസാധാരണമായ കഴിവും മത്സര മനോഭാവവും ഈ വിജയങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ക്ലബ് അതിന്റെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളിലൂടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഓഫറുകളിലൂടെയും പാരമ്പര്യത്തെ ആധുനികതയുമായി ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ കായിക സ്ഥാപനമാണ്. യു.എ.ഇ കുതിരസവാരി പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കായികരംഗത്തെ പുരോഗതിയിലേക്കു നയിക്കുന്നതിനുമുള്ള സമർപ്പണം, താൽപ്പര്യക്കാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഒരുപോലെ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.
