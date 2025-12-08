Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Dec 2025 7:47 AM IST
    date_range 8 Dec 2025 7:47 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ഷാ​ർ​ജ: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹാ​ഷിം നൂ​ഞ്ഞേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​എം ജാ​ബി​ർ, കെ.​എം അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ്, വി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ നാ​യ​ർ, ഷി​ബു ജോ​ൺ, ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, പി. ​ഷാ​ജി​ലാ​ൽ, ര​ഞ്ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ക​ബീ​ർ ച​ന്നാ​ങ്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന. ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഡ്വ. വൈ.​എ റ​ഹീം സ്വാ​ഗ​ത​വും റോ​യ് മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

