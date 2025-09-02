Begin typing your search above and press return to search.
    പിടികൂടിയ വാഹനം​ മൂന്നുമാസത്തിന്​ ശേഷം ലേലം ചെയ്യും; നിയമഭേദഗതിയുമായി ഷാർജ

    ഷാർജ: എമിറേറ്റിൽ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ പൊലീസോ ആർ.ടി.എയോ പിടികൂടിയ വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുകിട്ടാൻ അവകാശികൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു മാസത്തിന്​ ശേഷം ലേലം ചെയ്യും. ഷാർജ കിരീടാവകാശിയും ഉപഭരണാധികാരിയും എക്സിക്യുട്ടീവ്​ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്​ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഭരണാധികാരിയുടെ ഓഫിസിൽ ചേർന്ന എക്സിക്യുട്ടീവ്​ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ​ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിയമ ഭേദഗതിക്ക്​ അംഗീകാരം നൽകി.

    ട്രാഫിക്​ കേസുകളിലോ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലോ അകപ്പെട്ട്​ പിടിയിലായ വാഹനങ്ങൾ മൂന്നുമാസം വരെ യാർഡുകളിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ വാഹനം വിട്ടുകിട്ടാൻ അവകാശികൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പൊതു ലേലത്തിൽ വാഹനം വിൽപന നടത്തും. പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷനുമായി സഹകരിച്ചായിരിക്കും വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം നടക്കുക.

    എക്സിക്യുട്ടീവ്​ യോഗത്തിൽ ഷാർജ ഉപ ഭരണാധികാരികളും എക്സിക്യുട്ടീവ്​ കൗൺസിൽ വൈസ്​ ചെയർമാൻമാരുമായ ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ സലിം ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി, ശൈഖ്​ സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ്​ ബൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി എന്നിവരും പ​​ങ്കെടുത്തു. പ്രാദേശിക വകുപ്പുകളുടെയും അതോറിറ്റികളുടെയും പൊത നയങ്ങൾ, സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി എന്നിവയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.

