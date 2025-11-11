Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Nov 2025 7:57 AM IST
    11 Nov 2025 7:57 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​മൂ​ഹം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഷാ​ർ​ജ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​മൂ​ഹം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    ഷാ​ർ​ജ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​മൂ​ഹം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​മു​ത്തു ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ സെ​ന്‍റ്​ മൈ​ക്കി​ൾ​സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘കൂ​ടാ​രം 2025’ അ​ജ്മാ​നി​ലെ തു​മ്പേ മെ​ഡി​സി​റ്റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. ‘കു​ടും​ബ​വും വി​ശ്വാ​സ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​മ്പോ​ൾ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ടും​ബ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ റാ​ലി, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​മു​ത്തു ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ഫാ. ​ജോ​ൺ ജോ​സ​ഫ് ഏ​ടാ​ട്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​മു​ദാ​യ സേ​വ​നം ചെ​യ്ത വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗാ​യി​ക റീ​മി ടോ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സി​റോ മ​ല​ബാ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സോ​ജി​ൻ കെ. ​ജോ​ൺ, അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി​മി ഡെ​ന്നി​സ്, എ​സ്.​എം.​സി അ​ജ്മാ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ബേ​ബി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ജോ​സ​ഫ് , ഫാ​മി​ലി യൂ​നി​റ്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​നീ​ഷ് ജോ​സ​ഫ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ അ​ല​ൻ ജോ​സ്, ഷെ​റി ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

