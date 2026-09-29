മകളെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി ജോലിയിൽനിന്ന് വിരമിക്കാൻ സഹായം; മാതാവിന്റെ കേസിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ഷാർജ ഭരണാധികാരിtext_fields
ഷാർജ: രോഗിയായ മകളെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച മാതാവിന്റെ കേസിൽ ഷാർജ ഭരണാധികാരി ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. ഷാർജ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപാർട്ട്മെന്റിനാണ് ഉമ്മയുടെ വിഷയം പൂർണമായും പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ ഭരണാധികാരി അടിയന്തര നിർദേശം നൽകിയത്.
ഷാർജ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് അതോറിറ്റിയുടെ ‘ഡയറക്ട് ലൈൻ’ പരിപാടിയിലാണ് ഉമ്മു ഉമ്രാൻ എന്ന 55കാരി തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. മുമ്പ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പിന്നീട് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്ഥാപനത്തിൽ 15 വർഷമായി ജോലി ചെയ്തു വരികയാണിവർ. ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള മകൾ ധാബിയയെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി ജോലിയിൽനിന്ന് വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും, ആവശ്യമായ സർവീസ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്ഥാപനം അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
റേഡിയോ പരിപാടിയിലൂടെ ഈ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഇടപെടൽ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഉമ്മു ഉമ്രാന്റെ കുടുംബ സാഹചര്യം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് അവർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നൽകാനും, മകളുടെ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഈ നിർദേശം ഷാർജ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപാർട്മെന്റ് ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല ഇബ്രാഹിം അൽ സാബി ഉമ്മു ഉമ്രാനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചു. ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഈ കേസ് നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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