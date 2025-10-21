Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:46 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വ​ൻകു​തി​പ്പ്​

    ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന​ത്​ 4400 കോ​ടി​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ട്​
    ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വ​ൻകു​തി​പ്പ്​
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന​ത്​ 4430 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഇ​ട​പാ​ടാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 58.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കു​തി​പ്പാ​ണ്​ ഈ ​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ രം​ഗ​ത്ത്​ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സം ഉ​യ​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    2024ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​കെ ഇ​ട​പാ​ട്​ മൂ​ല്യം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി. ഏ​താ​ണ്ട്​ 4000 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഇ​ട​പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ന​ട​ന്ന​ത്​ 80,320 ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത്​ 69,078 ആ​യി​രു​ന്നു. 16.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:real estatescamSharjahtransaction
    News Summary - Sharjah real estate transaction scam
