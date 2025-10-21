ഷാർജ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടിൽ വൻകുതിപ്പ്text_fields
ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടിൽ വൻ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഷാർജ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ നടന്നത് 4430 കോടി ദിർഹമിന്റെ ഇടപാടാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 58.3 ശതമാനത്തിന്റെ കുതിപ്പാണ് ഈ രംഗത്തുണ്ടായത്. എമിറേറ്റിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം ഉയരുന്നുവെന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.
2024ലിൽ നടന്ന ആകെ ഇടപാട് മൂല്യം ഈ വർഷം ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽതന്നെ മറികടക്കാനായി. ഏതാണ്ട് 4000 കോടി ദിർഹമിന്റെ ഇടപാടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത്. ഈ വർഷം ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ നടന്നത് 80,320 ഇടപാടുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 69,078 ആയിരുന്നു. 16.3 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
