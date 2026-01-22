Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:27 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ‘ഏ​ക്ക​ർ​സി’​ന്​ തു​ട​ക്കം

    പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ൽ ഇ​ള​വ്
    ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ‘ഏ​ക്ക​ർ​സി’​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ‘ഏ​ക്ക​ർ​സ്​’ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സാ​ലിം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ‘ഏ​ക്ക​ർ​സ്​ 2026’ന്​ ​തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ എ​ക്‌​സ്‌​പോ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സാ​ലിം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​രും. മേ​ള​യി​ൽ വെ​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഷാ​ർ​ജ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യും ഷാ​ർ​ജ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം, വാ​ണി​ജ്യം, വ്യ​വ​സാ​യം, നി​ക്ഷേ​പം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 200ല​ധി​കം റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ആ​ധു​നി​ക​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. 2025ൽ ​ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 65.6 ബി​ല്യ​ൺ ദി​ർ​ഹ​മി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 129 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

