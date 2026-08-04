ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ഷാർജ: ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ 2026-2027 അധ്യയന വർഷത്തെ കലണ്ടർ ഷാർജ പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോറിറ്റി (എസ്.പി.ഇ.എ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ 2026 ആഗസ്റ്റ് 31ന് ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ, പാകിസ്ഥാനി കരിക്കുലം പിന്തുടരുന്ന സ്കൂളുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഷാർജയിലെ മറ്റെല്ലാ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും ഈ കലണ്ടർ ബാധകമാണ്.
ഇതുപ്രകാരം, വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ശൈത്യകാല അവധി 2026 ഡിസംബർ 14ന് ആരംഭിക്കും. അവധിക്ക് ശേഷം 2027 ജനുവരി നാലിന് ക്ലാസുകൾ പുനഃരാരംഭിക്കും.വസന്തകാല അവധി 2027 ഏപ്രിൽ അഞ്ചുമുതൽ എട്ടുവരെയായിരിക്കും. തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 12ന് അധ്യയനം പുനരാരംഭിക്കും. 2027 ജൂലൈ ഒന്നിന് അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കും. സ്കൂളുകൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പഠന ഷെഡ്യൂളുകൾ, പരീക്ഷകൾ, അവധികൾ എന്നിവ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
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