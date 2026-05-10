    Posted On
    date_range 10 May 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 9:04 AM IST

    താമസ​ മേഖലയിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം: ഷാർജ പൊലീസ്​ കാർ പിടികൂടി

    ​ഡ്രിഫ്​റ്റിങ്​ നടത്തിയ കാർ പൊലീസ്​ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു

    ഷാർജ: താമസ മേഖലയിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയ കാർ ഡ്രൈവറെ ഷാർജ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. കറുപ്പ്​ നിറമുള്ള കാർ ​താമസ മേഖലയിൽ ഡ്രിഫ്​റ്റിങ്​ നടത്തുകയും മണൽ പരപ്പിലൂടെ അമിത വേഗതയിൽ ഓടിച്ചുപോവുന്നതിന്‍റെയും വീഡയോ പൊലീസ്​ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്​. ഇയാളുടെ പ്രവൃത്തിമൂലം പ്രദേശം മുഴുവൻ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരുന്നത്​ വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിവാസികളുടെ പരാതിയിൽ ഉടൻ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഷാർജ പൊലീസ്​ സി.സി ടി.വി പരിശോധിച്ചാണ്​ ​പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്​. തുടർന്ന്​ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

    യു.എ.ഇയിലെ ​ട്രാഫിക്​ നിയമം അനുസരിച്ച്​ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ 2000 ദിർഹം പിഴയും 23 ബ്ലാക്ക്​ പോയിന്‍റുമാണ്​ ശിക്ഷ. കൂടാതെ വാഹനം രണ്ട്​ മാസത്തേക്ക്​ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യും. വാഹനം തിരികെ ലഭിക്കാൻ 15,000 ദിർഹം പിഴ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും അധികൃതർ ഓർമിപ്പിച്ചു. വാഹനത്തിന്‍റെ എൻജിനോ ചേസിസോ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാൽ 1000 ദിർഹം പിഴയും 12 ബ്ലാറ്റ്​ പോയിന്‍റുമാണ്​ ശിക്ഷ. വാഹനം 90 ദിവസത്തേക്ക്​ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ സമാന രീതിയിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്ത പൊലീസ്​ വലിയ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:sharjah policeSharjahcar seizedu.a.e
    News Summary - Sharjah Police seize car during exercise in residential area
