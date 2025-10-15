Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ​ള്ളി പ​രി​സ​ര​ത്ത്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:47 AM IST

    പ​ള്ളി പ​രി​സ​ര​ത്ത്​ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ള്ളി പ​രി​സ​ര​ത്ത്​ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​ത്യേ​ക ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ത​ല​വ​ൻ മ​ർ​സൂ​ഖ്​ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ ന​ഖ്​​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യി ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ളും പൊ​ലീ​സ്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മ​റ്റു​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​റ​കി​ൽ വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​​ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ത്തി​നും സ​മ​യം പാ​ഴാ​കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്​ ല​ഘു​ലേ​ഖ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്​​കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​​ൻ.

    ഗ​താ​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്കം ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​വി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​രി​ഷ്കൃ​ത പെ​രു​മാ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​റ​കി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mosqueUAE Newssharjah policeIllegal Parking
    News Summary - Sharjah Police raise awareness about illegal parking in mosque premises
    Similar News
    Next Story
    X