    13 Nov 2025 7:19 AM IST
    13 Nov 2025 7:19 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ പേ​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ മാ​തൃ​ക സ​മ്മേ​ള​നം

    ഷാ​ർ​ജ: ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി ഷാ​ർ​ജ പേ​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ. കോ​ൺ​ഫ്ലി​ക്ട് ടു ​കോ​ൺ​സെ​ൻ​സ​സ് (വാ​ഗ്വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സം​യ​മ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്) എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 55 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 240 ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളാ​യ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രൈം, ​സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ആ​റോ​ളം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് പ്ര​ഫ. ഡോ​ക്ട​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ കാ​സ്സി​മി പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യ​ഥാ​ർ​ഥ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യെ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന മോ​ഡ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​നു​കാ​ലി​ക ന​യ​ത​ന്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​റി​വ് ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്കൂ​ളി​ലെ സീ​നി​യ​ർ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ന​ജീ​ബ മൈ​ലാ​ഞ്ചി​ക്ക​ലി​ന്‍റെ​യും പേ​സ് എം.​യു.​എ​ൻ ക്ല​ബി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ മോ​ഡ​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം

    ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - Sharjah Pace School holds conference modeled after the United Nations
