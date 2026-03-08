Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 March 2026 8:13 AM IST
    Updated On
    8 March 2026 8:13 AM IST

    ഷാർജയിൽ ട്രക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചു

    ഷാർജയിൽ ട്രക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചു
    ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ ട്രക്കുകൾക്ക്​ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം അധികൃതർ പിൻവലിച്ചു. എമിറേറ്റ്​സ്​ റോഡ്​, അൽ ദൈദ്​ റോഡ്​, അൽ മദാം റോഡ്​ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണമാണ്​ പിൻവലിച്ചതെന്ന്​ ഷാർജ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത്​ വരെ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ട്രക്കുകൾക്ക്​ പ്രധാന റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര തുടരാം.

    എമിറേറ്റിലെ ​പ്രധാന റോഡുകളിലെ ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ നീക്കം നിയന്ത്രിക്കുകയുമാണ്​ പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. പുതിയ തീരുമാനം എമിറേറ്റിലെ ചരക്കുഗതാഗത മേഖലയെ പിന്തുണക്കുകയും റോഡ്​ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്​ സുഗമമായ ഗതാഗത നീക്കത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

