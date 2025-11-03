Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    3 Nov 2025 7:08 AM IST
    3 Nov 2025 7:08 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സാ​ധ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ അ​ൽ ഖാ​സി​മി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു
    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സാ​ധ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സാ​ധ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ ബി​ൻ​ത്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ

    ഖാ​സി​മി​യും മ​റ്റ് അ​തി​ഥി​ക​ളും

    ഷാ​ർ​ജ: 44ാമ​ത്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​സാ​ധ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ എ​ക്സ്​​പോ സെ​ന്റ​റി​ൽ തു​ട​ക്കം. ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക്​ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൻ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ ബി​ൻ​ത്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി ച​ട​ങ്ങ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 116 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1258 പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​വി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക്​ അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ്മ​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി, ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ബ്ലി​ഷേ​ഴ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗ​ൻ​ത്​​സ ജൊ​ബാ​വ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​മു​ഖ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സാ​ധ​ക രം​ഗം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ​രി​ഹാ​ര നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന 31 ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സെ​ഷ​നു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ​ആ​ഗോ​ള പു​സ്ത​ക പ്ര​സാ​ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ എ​ഡി​റ്റി​ങ്, ത​ർ​ജ​മ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    ഓ​ഡി​യോ ബു​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​വി, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​ച്ച​ടി രീ​തി​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും സാ​ഹി​ത്യ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക മാ​ച്ച് മേ​ക്കി​ങ്​ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, വി​വ​ർ​ത്ത​നം, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, വി​ത​ര​ണ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ളും പ്ര​സാ​ധ​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ 5നാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 16 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ അ​ട​ക്കം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​മു​ഖ​രെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ‘നി​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​വും ത​മ്മി​ൽ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഗ്രീ​സാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യ​​മെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്ക്​ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

