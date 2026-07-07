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    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 July 2026 7:02 PM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 7:02 PM IST

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം നവംബർ നാലുമുതൽ

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    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം നവംബർ നാലുമുതൽ
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    ഷാർജ: 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം (എസ്​.ഐ.ബി.എഫ്​) നവംബർ നാലുമുതൽ 15 വരെ ഷാർജ എക്‌സ്‌പോ സെന്ററിൽ നടക്കുമെന്ന് ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാർ, എഴുത്തുകാർ, പ്രസാധകർ, വിവർത്തകർ എന്നിവർ മേളയിൽ അണിനിരക്കും. 12 ദിവസത്തെ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ സാഹിത്യ-ബൗദ്ധിക ചർച്ചകൾ, കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമായുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ, പബ്ലിഷിങ്​ രംഗത്തെ പ്രൊഫഷനലുകൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും.

    ഷാർജക്ക്​ പുസ്തകങ്ങളുമായുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്​തകോത്സവമെന്ന്​ ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ ശൈഖ ബുദൂർ ബിൻത് സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി പറഞ്ഞു. ‘കുടുംബങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി വായനയെ മാറ്റിയത് ഷാർജ പുസ്തകോത്സവമാണ്​. കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി, ഈ പുസ്തകോത്സവം സമൂഹത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നാൻ പുസ്തകങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഒപ്പം, അറബ് സംസ്‌കാരത്തിന് ലോകവുമായി ഇടപഴകാനുള്ള വിപുലമായ അവസരങ്ങൾ അത്​ സൃഷ്ടിച്ചതായും ശൈഖ ബുദൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ‘എസ്​.ഐ.ബി.എഫിന്‍റെ ഓരോ പതിപ്പും വായനക്കാരോടും എഴുത്തുകാരോടും പ്രസാധകരോടുമുള്ള പുതുക്കിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എഴുത്തും ആശയങ്ങളും സ്വന്തം നിലക്ക്​ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത് വേദിയൊരുക്കുന്നു. വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ എഴുത്തുകാരിലൂടെയും കലാകാരന്മാരിലൂടെയും ആ സംസ്‌കാരങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, അറബി സാഹിത്യത്തിന് ലോകവുമായി സംവദിക്കാനും പുതിയ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള ഇടം ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം വിപുലമാക്കുന്നു’ -അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ 45-ാമത് പതിപ്പിൽ ഒമാൻ ആയിരിക്കും 'ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ'. ഒമാന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും സമകാലിക സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ, കലാ രംഗങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പങ്കാളിത്തം ഒമാനി എഴുത്തുകാരുടെയും ചിന്തകരുടെയും സർഗ പ്രതിഭകളുടെയും സൃഷ്ടികളെ സന്ദർശകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും. ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ സാഹിത്യ-ബൗദ്ധിക വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി വായനക്കാർക്ക് നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഇത്തവണത്തെ മേളക്ക്​ സവിശേഷമായ ഗൾഫ്-അറബ് മാനം അത് സമ്മാനിക്കും.

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    TAGS:UAE NewsGulf NewsSharjah International Book Festival
    News Summary - Sharjah International Book Festival from November 4th
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