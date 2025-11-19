Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:26 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം
    മൂ​ന്നു നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മൂ​ന്നു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍, മു​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​ന്‍ പ്ര​താ​പ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ‘തേ​ര്‍ട്ടി മി​നി​റ്റ്സ് ബ​യോ​ഗ്ര​ഫി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഷാ​ര്‍ജ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഒ​രേ ദി​നം ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ല്‍ മൂ​ന്നു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഹ​രി​തം ബു​ക്‌​സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. ‘തേ​ര്‍ട്ടി മി​നി​റ്റ്‌​സ് ബ​യോ​ഗ്ര​ഫി’ പ​ര​മ്പ​ര, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ എ​ല്‍വി​സ് ചു​മ്മാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നെ കു​റി​ച്ച് ടോ​ണി ചി​റ്റേ​ട്ടു​കു​ളം എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​കം പ്ര​ദീ​പ് നെ​ന്മാ​റ​ക്ക് ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യെ കു​റി​ച്ച് ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് ക​റ്റോ​ട് എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​കം അ​ഡ്വ. ഹ​ബീ​ബ് ഖാ​ന് ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ടി.​എ​ന്‍ പ്ര​താ​പ​നെ കു​റി​ച്ച് ഡോ. ​എ​ന്‍.​എ​സ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​കം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ബി​ജി​ലി അ​നീ​ഷി​ന് ന​ല്‍കി​യും ഡോ. ​എ​സ്.​എ​സ് ലാ​ല്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​നോ​ദ് വി​ഷ്ണു​ദാ​സ് ര​ചി​ച്ച ഏ​ക​ല​വ്യ​ന്‍ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​വും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എം.​എ ഷ​ഹ​നാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​താ​പ​ന്‍ താ​യാ​ട്ട് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍, മു​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​ന്‍. പ്ര​താ​പ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘അ​ക്ഷ​ര​ക്ക​ട​ലി​ലെ വേ​ലി​യേ​റ്റം’

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തെ കു​റി​ച്ച്​ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ ‘അ​ക്ഷ​ര​ക്ക​ട​ലി​ലെ വേ​ലി​യേ​റ്റം’ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി.

    വാ​ർ​ത്ത അ​വ​താ​ര​ക​ൻ ശ്രീ​ജി​ഷ് ശാ​ര​ദ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ നാ​യ​രാ​ണ്​ ര​ച​യി​താ​വ്​. ദു​ബൈ വാ​ർ​ത്ത ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ദീ​പ ഗ​ണേ​ഷ്, യു​വ ഗാ​യ​ക​ൻ ര​വി​ശ​ങ്ക​റി​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നി​സാ​ർ സെ​യ്ദ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കെ.​പി സു​ധീ​ര, മീ​ഡി​യ വ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ്​ എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌​അ​ലി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ്, കെ.​വി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ജി ന​രി‌​ക്കൊ​ല്ലി, എം.​എ ഷ​ഹ്നാ​സ്, അ​നൂ​പ് കീ​ച്ചേ​രി, ആ​മി​ന നി​സാ​ർ, ലി​പി അ​ക്ബ​ർ, എം.​എ സു​ഹൈ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ലി​പി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    ശ്രീ​ജി​ഷ് ശാ​ര​ദ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ഴു​തി​യ ‘അ​ക്ഷ​ര​ക്ക​ട​ലി​ലെ വേ​ലി​യേ​റ്റം’ ദീ​പ ഗ​ണേ​ഷ് ര​വി​ശ​ങ്ക​റി​ന് ന​ൽ​കി

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘പൗ​ര​ൻ’

    ഷാ​ർ​ജ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഡ്വ. പി.​എ പൗ​ര​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​ക​ഥ ‘പൗ​ര​ൻ’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ന​വം​ബ​ർ 15ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ റൈ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പി. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്​ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഹ​മീ​ദ്​ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ജി പു​ഷ്പാം​ഗ​ദ​ൻ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ, പൗ​രാ​വ​കാ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ത​ന്‍റെ ഏ​ഴ​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ നീ​ണ്ട ജീ​വി​തം ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്​ ‘പൗ​ര​ൻ’ എ​ന്ന ആ​ത്​​മ​ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ.

    അ​ഡ്വ. പി.​എ പൗ​ര​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​ക​ഥ ‘പൗ​ര​ൻ’ പി. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    TAGS:book festivalSharjahSharjah International Book Festival
