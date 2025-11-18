Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:36 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം
    പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ‘അ​റ​ബി​യു​ടെ അ​മ്മ’

    ഷാ​ർ​ജ: മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ള്ളൂ​രി​ന്‍റെ ‘അ​റ​ബി​യു​ടെ അ​മ്മ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള​വു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മീം അ​ൽ യാ​മി, ദു​ബൈ ആ​തു​ര ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ഡോ. ​അ​സ്ലം സ​ലീ​ന്​ പു​സ്ത​കം കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സി​ദ്ദീ​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ, പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, അ​ഡ്വ. ഹ​ബീ​ബ് ഖാ​ൻ, പി.​ആ​ർ. പ്ര​കാ​ശ്, അ​ഡ്വ. ആ​ർ. ഷ​ഹ​ന, അ​ബ്ദു ശി​വ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​ർ ച​ട​ങ്ങ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.


    മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ള്ളൂ​രി​ന്‍റെ ‘അ​റ​ബി​യു​ടെ അ​മ്മ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ ഡോ. ​അ​സ്​​ലം സ​ലീം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മീ​മി​നു ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘നാ​സി​ഹീ​ൻ’

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​ഹ​സീ​നാ ബീ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ‘നാ​സി​ഹീ​ൻ’ എ​ന്ന ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്​ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ്​ എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, ഷാ​ജി പു​ഷ്‌​പാം​ഗ​ദ​ന്​ കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മാ​ക്ബെ​ത് എം.​എ ഷ​ഹ​നാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​സ്മ​യി​ൽ മേ​ല​ഡി പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യ​വും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഉ​ഷാ​ച​ന്ദ്ര​നും അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ആ​ശം​സ​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൻ​വ​ർ കു​നി​മ​ൽ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.


    ഡോ. ​ഹ​സീ​നാ ബീ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ‘നാ​സി​ഹീ​ൻ’ എ​ന്ന ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം എം.​സി.​എ. നാ​സ​ർ, ഷാ​ജി പു​ഷ്‌​പാം​ഗ​ദ​ന്​ കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്ട്’

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം (അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ് ഓ​ൺ റെ​ക്കോ​ഡ് സു​പ്രീം കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ) ര​ചി​ച്ച ‘ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്ട്’ എ​ന്ന പു​തി​യ ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ അ​ക്കാ​ഫ് പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു. ദു​ബൈ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സാ​ബി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​പ്ര​തി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​എ​ൻ. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പി.​എ​ൽ.​സി ഷാ​ർ​ജ-​അ​ജ്‌​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ ഹാ​ജ​റാ​ബി വ​ലി​യ​ക​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം എ​ഴു​തി​യ ‘ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്ട്’ പു​സ്ത​കം ദു​ബൈ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സാ​ബി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്, അ​ക്കാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, അ​ക്കാ​ഫ് ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ളൈ, പി.​എ​ൽ.​സി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹാ​ഷിം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, പി.​എ​ൽ.​സി ഷാ​ർ​ജ-​അ​ജ്‌​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൽ നി​ഷാ​ജ് ഷാ​ഹു​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​ള​രെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ഷ​യം-​ഇ. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ

    ഷാ​ർ​ജ: ജ​ന​പ്രി​യ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര-​കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗു​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ​യ​ലാ​ർ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ്​ ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ത് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ഏ​ത് പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ​ത് എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കും ജൂ​റി​ക്കും കൃ​ത്യ​മാ​യ ധാ​ര​ണ വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ർ​ജ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ൽ ‘ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ: ടെ​ല്ലി​ങ് സ്റ്റോ​റീ​സ് ദാ​റ്റ് മാ​റ്റ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശ്രോ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ധി​കാ​രം കൈ​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​വ​ർ അ​ത് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​ല മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലം​ബി​ക്കും. വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം മു​മ്പും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വ​ള​രെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു


    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടു യ​ന്ത്ര​ത്തി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ല​രും പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം വ​ന്നാ​ൽ അ​ത് ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ഉ​ണ്ട്. അ​തി​നു​പ​ക​രം സം​ശ​യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല എ​ന്ന് സ​ന്തോ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ദ​വി. ക​ഥ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് ബ​ഹു​മാ​ന​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സൂ​ക്ഷ്മ രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ഴു​തു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ആ​രെ​യും വാ​യി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സ​ന്തോ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മം ഇ​ന്ന് താ​ർ​ക്കി​ക​രു​ടെ സൈ​നി​ക താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. വാ​ദി​ച്ച് ജ​യി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ശ്ര​മം. ഞാ​ൻ മാ​ത്രം ശ​രി. എ​ന്‍റെ മ​തം എ​ന്‍റെ ജാ​തി എ​ന്‍റെ പാ​ർ​ട്ടി മാ​ത്രം ശ​രി എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം താ​ർ​ക്കി​ക​ർ​ക്കു​ള്ള​ത് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​നൂ​പ് കീ​ച്ചേ​രി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു.


    ‘ഇ​ല​വ​ൻ ഇ​ല​വ​ൻ’

    ഷാ​ർ​ജ: അ​റ്റ്​​ല​സ്​ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ മ​ക​ൾ ഡോ. ​മ​ഞ്ജു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ആ​ദ്യ നോ​വ​ൽ ‘ഇ​ല​വ​ൻ ഇ​ല​വ​ൻ’ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റൈ​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ്​ എ​ഫ്.​എം പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വൈ​ശാ​ഖ് പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ കോ​പ്പി ആ​ചാ​ര്യ സു​ജ പ​ത​ഞ്ജ​ലി ക​വ​യി​ത്രി ഷീ​ല പോ​ളി​ന് ന​ൽ​കി. ന​ടി​ തെ​സ്നി ഖാ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഡോ. ​മ​ഞ്ജു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ മാ​താ​വ്​ ഇ​ന്ദി​ര രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​രു​ൺ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഡോ. ​മ​ഞ്ജു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ആ​ദ്യ നോ​വ​ൽ ‘ഇ​ല​വ​ൻ ഇ​ല​വ​ൻ’ ഗോ​ൾ​ഡ്​ എ​ഫ്.​എം പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വൈ​ശാ​ഖ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ‘പ​ന്തീ​രാ​ഴി’

    ഷാ​ർ​ജ: എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ഭി​നേ​ത്രി​യു​മാ​യ അ​ഡ്വ.​ആ​ർ. ഷ​ഹി​ന​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം ‘പ​ന്തീ​രാ​ഴി’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ന​വം​ബ​ർ 15ന്​ ​റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ന് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വ.​ആ​ർ. ഷ​ഹി​ന​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം ‘പ​ന്തീ​രാ​ഴി’ സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട് ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സി​റാ​ജ് നാ​യ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ള്ളി​യോ​ട​ൻ പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. വൈ.​എ. സാ​ജി​ത ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

