    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 9:10 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം
    ഡോ. പി. അബ്ദുവിന്‍റെ പുസ്തകം പ്രകാശനംചെയ്തു

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​പി. അ​ബ്ദു ര​ചി​ച്ച അ​സ്സാ​ഖാ​ത്തു​സ്സി​റാ​ഇ​യ്യ ഫി​ൽ മ​ൻ​ദൂ​രി​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി (കാ​ർ​ഷി​ക സം​സ്കാ​രം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ) എ​ന്ന അ​റ​ബി പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ശൈ​ഖ് ഹാ​ജി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​പി. അ​ബ്ദു ര​ചി​ച്ച അ​റ​ബി പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ശൈ​ഖ് ഹാ​ജി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു


    ഹ​സൈ​നാ​ർ അ​ൻ​സാ​രി അ​ബൂ​ദ​ബി ആ​ദ്യ കോ​പ്പി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ. കു​റു​പ്പ്, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​എ​ൽ.​പി. ഹാ​രി​സ്, പി.​പി. മ​മ്മ​ദ് കോ​യ പ​ര​പ്പി​ൽ, ഹാ​സി​ൽ മു​ട്ടി​ൽ, ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ അ​മാ​നി, ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, യു​വ​ത ബു​ക്ക് ഹൗ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​പി. അ​ബ്ദു​വി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​ണി​ത്. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ബു​ക്സ് ആ​ണ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    ബന്ധങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രവും പുതുതലമുറയും’ പ്രഭാഷണം നാളെ

    ഷാ​ര്‍ജ: സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ന്‍സ​ര്‍മാ​രാ​യ റി​യാ​സ് ഹ​കീ​മും മി​ന്‍ഹ ഫാ​ത്തി​മ​യും ‘ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​വും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഷാ​ര്‍ജ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ല്‍ ഒ​രു മ​ണി വ​രെ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ല്‍ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ബാ​ല്‍റൂ​മി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രെ​യും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ലു​ള്ള​വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.കെ.​എ​ന്‍.​എം പ​ബ്ലി​ഷി​ങ്​ വി​ങ്ങാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​ന്‍.​എം ബു​ക്‌​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യി സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​സാ​ധ​ക​ര്‍ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഏ​ഴാം ന​മ്പ​ര്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ സെ​ഡ് ബി 5​ലാ​ണ് കെ.​എ​ന്‍.​എം ബു​ക്‌​സ് സ്റ്റാ​ള്‍. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: 052 5239527.

    ‘ഒരുമയുടെ പെരുമ’ പ്രകാശനംചെയ്തു

    ഷാ​ർ​ജ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം ആ​ല​ങ്കോ​ടി​ന്റെ മൂ​ന്നാ​മ​ത് പു​സ്ത​കം ‘ഒ​രു​മ​യു​ടെ പെ​രു​മ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു. പു​ന്ന​യൂ​ർ​ക്കു​ളം സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എം.​സി.​എ. നാ​സ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. എ​ൽ​വി​സ് ചു​മ്മാ​ർ പു​സ്ത​കം അ​ർ​ഷാ​ദ് ബ​ത്തേ​രി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം ആ​ല​ങ്കോ​ട് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘ഒ​രു​മ​യു​ടെ പെ​രു​മ’ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    പ്ര​ഫ. എം.​ടി. ആ​യി​ശ​യു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​ഫ. എം.​ടി. ആ​യി​ശ എ​ഴു​തി​യ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കെ.​പി. സു​ധീ​ര എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ര​മേ​ശ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​വി​ന്‌ ന​ൽ​കി​യും, ‘ഇ​സ്​​ലാ​മി​ലെ വി​ധ​വ’ എ​ന്ന കൃ​തി ന​വോ​ത്ഥാ​നം എ​ഡി​റ്റ​ർ അ​ബ്ദു ശി​വ​പു​രം കോ​ള​മി​സ്റ്റ്‌ പി. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫി​ന് ന​ൽ​കി​യും 44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ചി​ര​ന്ത​ന ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​ഫ. എം.​ടി. ആ​യി​ശ എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​ന

    ച​ട​ങ്ങ്


    ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ, അ​ബ്ദു ശി​വ​പു​രം, എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, പി.​ടി. യൂ​നു​സ്, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ര​മേ​ശ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്, സ​ലീം അ​യ്യ​നേ​ത്ത്, ഡോ. ​മു​നീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, മു​നാ​ശ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നാടേ നഗരമേ

    മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​എം. അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ പു​തി​യ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം ‘നാ​ടേ ന​ഗ​ര​മേ’ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന്​ രാ​ത്രി 7.30ന്​ ​ ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. ര​ണ്ട്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത സ്ഥ​ല​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ഹ​രി​തം ബു​ക്സാ​ണ്.

    പു​സ്ത​കം: ‘നാ​ടേ ന​ഗ​ര​മേ’

    ര​ച​യി​താ​വ്​: കെ.​എം. അ​ബ്ബാ​സ്

    പ്ര​കാ​ശ​നം: ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​​





    X