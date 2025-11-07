Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 7:05 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം

    ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി 12കാ​രി​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ നോ​വ​ൽ
    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ം
    സെ​റാ ഷാ​ജ​ൻ പി​താ​വ്​ ഷാ​ജ​ൻ

    മാ​ത്യു​വി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article



    ഷാ​ർ​ജ: വേ​റി​ട്ട അ​വ​ത​ര​ണ ശൈ​ലി​കൊ​ണ്ട്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി മ​ല​യാ​ളി ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ നോ​വ​ൽ. ഫാ​ഷ​ൻ ലോ​ക​ത്തെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ക്കി 12കാ​രി സെ​റാ ഷാ​ജ​ൻ എ​ഴു​തി​യ ‘ദ ​വാ​ർ ബി​റ്റ്​​വീ​ൻ ഡി​സൈ​നേ​ഴ്​​സ്​’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മാ​ണ്​ പു​തു​ത​ല​മു​റ വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും​ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന​ത്. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​കം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​നു​ഷ്യ മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ വ​ഞ്ച​ന, പ്ര​ണ​യം, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം, ശ​ക്തി, വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നോ​വ​ലി​ന്‍റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. സെ​റ​യു​ടെ പ്രാ​യം ചെ​റു​താ​യാ​ലും, ഭാ​ഷ​യും ചി​ന്ത​യും അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​ക്വ​മാ​ണ്. ദ ​വാ​ർ ബി​റ്റ്​​വീ​ൻ ഡി​സൈ​നേ​ഴ്​​സ്​ ചെ​റു​പ്പം ഒ​രു ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന, പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​ന്ന കൃ​തി ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ സെ​യി​ൽ ഹെ​ഡ്​ ഷാ​ജ​ൻ മാ​ത്യു​വി​ന്‍റെ​യും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ചി​ഞ്ചു​വി​ന്‍റെ​യും മ​ക​ളാ​യ സെ​റാ ഷാ​ജ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നിയാ​ണ്. പ​ഠ​ന​ത്തി​ലെ വി​ര​സ​ത മാ​റ്റാ​നാ​യി ഒ​ഴി​വ്​ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡ​യ​റി​യി​ൽ കു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ച വ​രി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട അ​ച്ഛ​ൻ ഷാ​ജ​ന്‍റെ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ പു​സ്ത​ക ര​ച​യി​ലേ​ക്ക്​ സെ​റ​യെ എ​ത്തി​​ച്ച​ത്. 12 വ​യ​സ്സി​നി​ടെ സെ​റ വാ​യി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ​യാ​ണ്. എ​ഴു​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ക​ത്തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്തും ത​ന്‍റേ​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര​പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണീ മി​ടു​ക്കി. പി​താ​വ്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ എ​ല്ലാ​ത്തി​ലും പ്ര​ചോ​ദ​നം. ഭാ​വി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യാ​വ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹം. സ​ഞ്ജ​യ്​ ഷ​മാ​ൻ, സി​യ​ൻ ഷാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ. പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 16ന്​ ​റൈ​​റ്റേ​ഴ്​​സ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​റ​യു​ടെ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​വും.

    TAGS:SharjahInternational Book Festival2025
