Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിലെ അവാർഡുകൾ ശൈഖ ബുദൂർ വിതരണം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിലെ അവാർഡുകൾ ശൈഖ ബുദൂർ വിതരണം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt


    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിലെ


    അവാർഡ് വിതരണം


    ഷാർജ: ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിലെ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി (എസ്.ബി.എ) അധ്യക്ഷ ശൈഖ ബുദൂർ ബിൻത് സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി വിതരണം ചെയ്തു. എക്സ്പോ സെന്‍റർ ഷാർജയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒ അഹമ്മദ് ബിൻ റക്കാദ് അൽ അംറി, പ്രമുഖ എഴുത്തുകാർ, പ്രസാധകർ, സാംസ്കാരിക-മാധ്യമ രംഗത്തെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. എമിറാത്തി, അറബിക്, അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക പുരസ്കാര വിഭാഗങ്ങളിലായി 3,018 നാമനിർദേശങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്.

    മികച്ച എമിറാത്തി നോവലിനുള്ള പുരസ്കാരം മർയം അൽ സർവൂനി സ്വന്തമാക്കി. സർറൂർ ഖലീഫ അൽ കഅബി (അക്കാദമിക് പുസ്തകം), ഡോ. ശിഹാബ് ഗാനിം (കവിത), സാലിഹ് അൽ ബഹാർ (മികച്ച ആദ്യ നോവൽ) എന്നിവരും മികച്ച എമിറാത്തി പുസ്തക വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹരായി. അന്‍റോയിൻ ദുവൈഹിയുടെ ‘അൽ ശിതാ അൽ കബീറി’നാണ് മികച്ച അറബിക് നോവലിനുള്ള ഷാർജ അവാർഡ്.

    അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക വിഭാഗത്തിൽ നോൺ-ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിർമല ലക്ഷ്മണിന്‍റെ ‘ദ തമിൾസ്: എ പോട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കമ്യൂണിറ്റി’ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം. ഫിക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ മാർസിയ ഹച്ചൻസണിനാണ് അവാർഡ്. പ്രാദേശിക വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച പ്രസാധകർക്കുള്ള പുരസ്കാരം അൽ ഖാസിമി പബ്ലിക്കേഷൻസ് കരസ്ഥമാക്കി. ലെബനനിലെ അറബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിഷിങ് മികച്ച അറബ് പ്രസാധകരായും, പോളണ്ടിലെ സോണിയ ഡ്രാഗ പബ്ലിഷിങ് ഹൗസ് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസാധകരായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

    പുസ്തകോത്സവത്തിന്‍റെ വിജയത്തിനായി സഹകരിച്ച ഇത്തിസാലാത്ത്, ഷാർജ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് അതോറിറ്റി, ബാങ്ക് ഓഫ് ഷാർജ, ട്രെൻഡ്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വൈസറി, എക്സ്പോ സെന്‍റർ ഷാർജ തുടങ്ങിയ മുഖ്യസ്പോൺസർമാരെയും പങ്കാളികളെയും ചടങ്ങിൽ ശൈഖ ബുദൂർ ആദരിച്ചു. ഷാർജ പബ്ലിഷിങ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഫണ്ടിന്‍റെ (ഒൻശൂർ) 'ലോഞ്ച് ട്രാക്ക് 2026' പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയ 16 പുതിയ പ്രസാധകരെയും സാംസ്കാരിക പദ്ധതികളെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - SIBF 2026 Winners and Awards
    Next Story
    X