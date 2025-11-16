Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:09 AM IST

    പു​സ്ത​ക മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ ഇ​ന്ന്​ തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴും

    ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്

    പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ലോ​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ​ സു​വ​ർ​ണ ലി​പി​ക​ളാ​ൽ​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴും. ‘നി​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​വും ത​മ്മി​ൽ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യ​ത്​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​നേ​കം യു​വ സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ. 12 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ക​വി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തി. ഹോ​ളി​വു​ഡ്​ ന​ട​ൻ വി​ൽ​സ്മി​തി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രീ​സാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തി​ഥി രാ​ജ്യം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ മേ​ള​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​മു​ഖ നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ചി​മ​മ​ന്ദ എ​ൻ​ഗോ​സി അ​ഡീ​ചീ, ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കാ​ർ​ലോ റോ​വ​ല്ലി, ഐ​റി​ഷ്​ നോ​വ​ലി​സ്റ്റ്​ പോ​ൾ ലി​ഞ്ച്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്​ ഡോ. ​ജൂ​ലി സ്മി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വാ​യ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. 118 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 2350 പ്ര​സാ​ധ​ക​രാ​ണ്​ മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ എ​ത്തി​യ​ത്​.

    പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ 45 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. 66 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 251 പ്ര​മു​ഖ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന 1200ലേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​തി​ൽ 300 സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും 750 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ‘കാ​രീ​ഡ് വി​ത്ത് കൈ​ൻ​ഡ്ന​സ്’

    ഷാ​ർ​ജ: നൂ​റ നു​ജും നി​യാ​സ് ര​ചി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘കാ​രീ​ഡ് വി​ത്ത് കൈ​ൻ​ഡ്ന​സ്’ പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്.​ഐ.​ബി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​യാ​യ ഡോ. ​മൗ​ധി അ​ൽ റാ​ഷി​ദ്ക്ക് ഡോ. ​കാ​ത്‍ലീ​ൻ ബെ​ൽ പു​സ്​​ത​കം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​മു​ഖ അ​റ​ബ്​ ക​വ​യി​ത്രി ഫ​റ​ഹ് ച​മ്മ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ക​വ​യി​ത്രി, സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ നൂ​റ നു​ജും നി​യാ​സി​ന്‍റെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ യാ​ത്ര​യി​ൽ ‘കാ​രീ​ഡ് വി​ത്ത് കൈ​ൻ​ഡ്ന​സ്’ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യി മാ​റും. ക​രു​ണ, ഓ​ർ​മ, സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി, മാ​ന​വി​ക​ത എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.


    സു​ഡാ​നി പ്ര​സാ​ധ​ക​രെ ഫീ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി

    ഷാ​ർ​ജ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന സു​ഡാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പു​സ്ത​ക പ്ര​സാ​ധ​ക​രെ 44ാമ​ത്​ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​​ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു.

    ഷാ​ർ​ജ ബു​ക്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്​​സ​ൺ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ ബി​ൻ​ത്​ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​റി​വി​ന്‍റെ സൃ​ഷ്ടി ഒ​രി​ക്ക​ലും നി​ല​ക്ക​രു​തെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​രു​ന്ന അ​റ​ബ്​ പ്ര​സാ​ധ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ അ​റ​ബ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    അ​റ​ബ്​ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ്​ സു​ഡാ​നി സം​സ്കാ​ര​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റ​ബ്​ ബു​ക്​ ഫെ​യ​റു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ ദൗ​ത്യം തു​ട​രാ​നു​മു​ള്ള വ​ലി​യ ഇ​ടം ന​ൽ​കു​​​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ്​ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും സ​ഹോ​ദ​രി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്ര​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പാ​ല​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 12 ദി​വ​സ​ത്തെ മേ​ള​ക്ക്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പ​ന​മാ​കും.

    ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​വ​ഴി​ക​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: ഡോ. ​നാ​സ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം ര​ചി​ച്ച ‘സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​വ​ഴി​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്​​ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​മാ​റാ​ത്തി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മോ​ഹി​യു​ദ്ദീ​ന്​ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഷാ​ർ​ജ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ത​ല​വ​ൻ ശൈ​ഖ്​ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി, ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ൻ കു​റു​പ്പ്, ഹാ​ഷിം നൂ​ഞ്ഞേ​രി, നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, വി.​ടി സ​ലീം, സി.​എം.​എ ക​ബീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, കെ.​എം അ​ബ്ബാ​സ്, ലി​പി അ​ക്ബ​ർ, ഹൈ​ദ്രോ​സ് ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഹാ​നി ഹാ​ദി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഷാ​ർ​ജ - ദി ​കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫ് ക​ൾ​ച​ർ’

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​റ​യു​ന്ന പു​തി​യ പു​സ്ത​കം ‘ഷാ​ർ​ജ- ദി ​കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫ് ക​ൾ​ച​ർ’ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി. ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് വി​സ്ഡം ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശൈ​ഖ ബു​ദൂ​ർ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പു​സ്ത​കം അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഹാ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ, ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് വി​സ്ഡം, ഷാ​ർ​ജ മോ​സ്ക്, മെ​ലീ​ഹ നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നീ പ്ര​ധാ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ലോ​ക​പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച ഫാ​യ പാ​ലി​യോ​ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പു​മെ​ല്ലാം പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഷാ​ർ​ജ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള, ഷാ​ർ​ജ ബി​നാ​ലെ, പ​ബ്ലി​ഷി​ങ് സി​റ്റി, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ആ​ർ​ട്സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, മ​റ്റ് ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വാ​യി​ക്കാം.

    ‘ആ​മ​സോ​ണ്‍ പു​ത്രി​യ​ല്ല ഇ​ഗ്വാ​സു എ​ന്ന്‌ മാ​ച്ചു​പി​ക്‌​ച്ചു’

    ഷാ​ര്‍ജ: രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്‌​ത​ക​മേ​ള​യി​ല്‍ ലി​പി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ്‌ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ഡോ. ​ഗ്ലോ​റി മാ​ത്യു അ​യ്‌​മ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ‘ആ​മ​സോ​ണ്‍ പു​ത്രി​യ​ല്ല ഇ​ഗ്വാ​സു എ​ന്ന്‌ മാ​ച്ചു​പി​ക്‌​ച്ചു’ എ​ന്ന സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ഹി​ത്യ പു​സ്‌​ത​കം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ എം.​സി.​എ. നാ​സ​ര്‍ ക​വി​യും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദി​നു ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു.

    ലി​പി അ​ക്‌​ബ​ര്‍, ഇ​സ്‌​മ​യി​ല്‍ മേ​ല​ടി, സു​നി​ല്‍ കു​ള​മു​ട്ടം, ചി​ത്ര​കാ​രി​യും ന​ര്‍ത്ത​കി​യു​മാ​യ ദി​വ്യ ഹ​രി​കി​ഷോ​ര്‍, ഗ​ഫ്‌​സ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ലി​പി, എം.​എ സു​ഹൈ​ല്‍, ടി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ്‌, സ​ജീ​ദ്‌ ഖാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ന്‍ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ല്‍ പു​സ്‌​ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ‘സോ​യി​ൽ​ട്ട്​ സ​ൺ​ഫ്ല​വേ​ഴ്​​സ്​’

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ അ​വ​ർ ഓ​ൺ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ (ബോ​യ്​​സ്) 12ാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ശ്രീ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ വി​മ​ലി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘സോ​യി​ൽ​ട്ട്​ സ​ൺ​ഫ്ല​വേ​ഴ്​​സ്​’ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ന​വം​ബ​ർ 15ന്​ ​രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശ്രീ​വ​ത്സ​ൻ മു​രു​ഗ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ പി.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ജി​ത് ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ, ശ്രീ​കു​മാ​രി ആ​ന്‍റ​ണി, ഷ​ബീ​ർ, അ​​​ന്‍റോ​ണി​യ ഗോ​ഡി​ൻ​ഹോ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘സ്വ​ഹീ​ഹു​ൽ​ബു​ഖാ​രി​യു​ടെ മ​ല​യാ​ളം പ​രി​ഭാ​ഷ ’

    ഷാ​ർ​ജ: മു​സ്‌​ലിം ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​യ ഹ​ദീ​സ് ഗ്ര​ന്ഥം സ​ഹീ​ഹു​ൽ ബു​ഖാ​രി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ മ​ല​യാ​ള പ​രി​ഭാ​ഷ​യും വ്യാ​ഖ്യാ​ന​വും (ഒ​ന്നാം വാ​ല്യം) പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സു​ല്ല​മി​യാ​ണ് പ​രി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ. ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സു​ല്ല​മി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​പ​ങ്കാ​ളി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​സ്മ അ​ൻ​വാ​രി​യ എം.​ജി.​എം കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഫി​ദ ച​ങ്ങ​രം​കു​ള​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ന്നി​യൂ​ർ രാ​ഘ​വ​ൻ നാ​യ​ർ ര​ചി​ച്ച വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ന്‍റെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ​ദ്യാ​വി​ഷ്കാ​രം ദി​വ്യ​ദീ​പ്തി പ്ര​മു​ഖ മാ​പ്പി​ള​പാ​ട്ട് ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ ഫൈ​സ​ൽ എ​ളേ​റ്റി​ൽ ഷ​മീ​ർ ഷ​ർ​വാ​ണി​ക്കു ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നു​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ടി​​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ച്ചെ​പ്പ് പ്ര​കാ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട് ഡോ ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തി​നു ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ത​ടാ​കം കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, എം.​എം. അ​ക്ബ​ർ, മു​ഹ്‌​സി​ൻ ബു​ക​ഫെ, പി.​പി. ഖാ​ലി​ദ്, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ഹാ​റൂ​ൻ ക​ക്കാ​ട്, സി.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, മു​നീ​ബ ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘താ​ഴേ​യ്‌​ക്ക്‌ ചെ​രി​യു​ന്ന വ​ര​ക​ള്‍’

    ഷാ​ര്‍ജ: രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്‌​ത​ക മേ​ള​യി​ല്‍ സു​നി​ല്‍ കു​ള​മു​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ‘താ​ഴേ​യ്‌​ക്ക്‌ ചെ​രി​യു​ന്ന വ​ര​ക​ള്‍’ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ന്‍ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ല്‍ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഇ​സ്‌​മാ​യി​ല്‍ മേ​ല​ടി​ക്കു ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു.

    പ്ര​സാ​ധ​ക​ന്‍ ലി​പി അ​ക്‌​ബ​ര്‍, എം.​സി.​എ. നാ​സ​ര്‍, ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്‌, ടി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ്‌, ഡോ. ​ഗ്ലോ​റി മാ​ത്യു അ​യ്‌​മ​നം, എം.​എ. സു​ഹൈ​ല്‍, ദി​വ്യ ഹ​രി കി​ഷോ​ർ, സ​ജീ​ദ്ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ‘വി​പ​രീ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ്മ​യം’

    ഷാ​ർ​ജ: പി. ​ഷ​ബീ​ദ ര​ചി​ച്ച ‘വി​പ​രീ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ്മ​യം’ എ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ക്കു​റി​പ്പ് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള സ​ന്താ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​മാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​മേ​യം. മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ് എം.​സി.​എ നാ​സ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സാ​ബി​റ ടീ​ച്ച​റും ബ​ബി​ത ഷാ​ജി​യും പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രി​ഭാ​ഷ കു​വൈ​ത്ത് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ബൂ ബ​ദ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വി പി. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മേ​ല​ടി പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. സ​ലിം അ​യ്യ​ന​ത്ത്, ഷ​രീ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഷാ​ജി ഹ​നീ​ഫ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷ​ബീ​ദ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​യ പു​ത്ത​ക​ശാ​ല​യാ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    ‘ഒ​റ്റ​മു​റി​യി​ലെ സൂ​ര്യ​ൻ’

    ഷാ​ർ​ജ: ജ്യോ​തി ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ഴു​തി​യ ‘ഒ​റ്റ​മു​റി​യി​ലെ സൂ​ര്യ​ൻ’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വേ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കൗ​മു​ദി ടി.​വി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഹെ​ഡ് ബി​നു മ​നോ​ഹ​ർ ഡോ. ​ദേ​വി സു​മ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ആ​ർ. പ്ര​കാ​ശ്, തു​ള​സി മ​ണി​യാ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, സ​ബി​ത ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘പ്ര​ണ​യ​ക്ക​നി​ക​ൾ’

    ഷാ​ർ​ജ: സ​ബീ​ഖ ഫൈ​സ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​ണ​യ​ക്ക​നി​ക​ൾ ക​വി​ത​സ​മാ​ഹാ​രം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ ഡോ. ​സോ​മ​ൻ ക​ട​ലൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ആ​ശ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ പ​വി​ത്ര​ൻ മാ​ഷ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യാ​യ അ​നു​വ​ന്ദ​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ബീ​ഖ ഫൈ​സ​ൽ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. കൈ​ര​ളി ബു​ക്സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

