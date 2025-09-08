Begin typing your search above and press return to search.
    ഷാർജ വ്യവസായ മേഖല വികസനത്തിന്​ 28.3 കോടിയുടെ പദ്ധതി

    രണ്ട്​ വർഷത്തിനകം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ 19കി.മീറ്റർ റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടും
    ഷാർജ വ്യവസായ മേഖല വികസനത്തിന്​ 28.3 കോടിയുടെ പദ്ധതി
    ഷാർജ വ്യവസായ മേഖല 6 വികസന പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ്​ കൊമേഴ്​സ്​ ആൻഡ്​ ഇൻഡസ്​ട്രി ചെയർമാൻ അബ്​ദുല്ല സുൽത്താൻ അൽ ഉവൈസും മറ്റു പ്രമുഖരും

    ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ വ്യവസായ മേഖല 6 അടുത്ത രണ്ടുവർഷം വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ സാക്ഷ്യംവഹിക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർവികസിപ്പിക്കുന്ന 28.3 കോടി ​ദിർഹമിന്‍റെ പദ്ധതിയാണ്​ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി, നിർമാണ പദ്ധതികൾക്ക്​ അംഗീകാരമായതായി ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ്​ കൊമേഴ്​സ്​ ആൻഡ്​ ഇൻഡസ്​ട്രി ചെയർമാൻ അബ്​ദുല്ല സുൽത്താൻ അൽ ഉവൈസ്​ പറഞ്ഞു. നിർമാണം ഉടനടി ആരംഭിക്കുമെന്നും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ ഘട്ടത്തിലാണുള്ളതെന്നും 24മാസത്തിനകം ആസൂത്രണം ചെയ്​ത പ്രകാരം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    നിലവിൽ പ്രദേശത്ത്​ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്​ ബദൽ പാതകൾ അനുവദിക്കുകയും തടസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്​ മികച്ച ആസൂത്രണത്തിൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. 19കി.മീറ്റർ റോഡ്​ ശൃംഖല, 4025പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ, 40കി.മീറ്റർ നടപ്പാതകൾ, 250 ട്രാഫിക്​ സൂചനാബോർഡുകൾ, 16കി.മീറ്റർ സീവേജ്​, 14കി.മീറ്റർ ഓവുചാൽ, 12കി.മീറ്റർ നീളവും 256സംവിധാനങ്ങളും അടങ്ങിയ അഗ്​നിരക്ഷാ ശൃംഖല, 9കി.മീറ്റർ നിരീക്ഷണ ശൃംഖല, 20കി.മീറ്റർ സ്ഥലത്ത്​ തെരുവ്​ വിളക്ക്​ സംവിധാനം, 14കി.മീറ്റർ ജലവിതരണ സംവിധാനം, 18കി.മീറ്റർ ഗ്യാസ്​ നെറ്റ്​വർക്ക്​, 12കി.മീറ്റർ വൈദ്യുതി നെറ്റ്​വർക്ക്​, 9കി.മീറ്റർ ടെലികോം നെറ്റ്​വർക്​, മലിനജല പമ്പിങ്​ സ്​റ്റേഷൻ എന്നിവ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടും.

    ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​ കുറക്കാനും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ സൗകര്യപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. കാൽനട പാതകളും കാറുകൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കുമുള്ള പാർക്കിങും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്​. നൂതനമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാമറ സ്ഥാപിക്കും.

    ഷാർജയിലെ വ്യവസായ മേഖലകൾ ആധുനിക വൽകരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തിയത്​. വ്യവസായ മേഖല 6നെ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിലനിർത്തുകയും വ്യവസായ മേഖല 7നെയും മുൻ അൽ നഹ്​ദ വ്യവസായ മേഖലയെയും നിക്ഷേപ, താമസ, വാണിജ്യ മേഖലകളായി പരിവർത്തിക്കുകയുമാണ്​ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

