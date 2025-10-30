Begin typing your search above and press return to search.
    30 Oct 2025 8:46 AM IST
    30 Oct 2025 8:46 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ-2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ-2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ജു​വൈ​സ​യി​ലെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ്​ ക്ല​ബും ഫി​സി​ക്ക​ൽ

    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റും ചേ​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ

    ഷാ​ർ​ജ: ലോ​ക ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ജു​വൈ​സ​യി​ലെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ്​ ക്ല​ബും ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റും ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ-2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​പ്പ​റ്റി ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. അ​ൽ ഹീ​രാ ബീ​ച്ചി​ന്​ സ​മീ​പം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ഞൂ​റി​ൽ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ മാ​ത്യു എം. ​തോ​മ​സ്‌ വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ ഫ്ലാ​ഗ്​ ഓ​ഫ്​ ചെ​യ്തു. ന​സീ​ർ കു​നി​യി​ൽ, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും അ​ൽ ഹീ​രാ ബീ​ച്ച് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​പ​നത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ രാ​ജീ​വ് മാ​ധ​വ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​.സെ​ക്ര​. ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​. ഷാ​ജി ജോ​ൺ, സ്കൂ​ൾ എം.​എ​സ്.​ഒ ബ​ദ്രി​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ത​മീ​മി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സ്കൂ​ൾ ഡോ​ക്ട​ർ ജം​ഷീ​ദ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ടി.​വി. പ്ര​നോ​ജ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X