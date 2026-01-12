Begin typing your search above and press return to search.
    12 Jan 2026 7:36 AM IST
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കെ.​ജി പ്ര​വേ​ശ​നം; ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി

    1578 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച​ത്
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ കെ.​ജി പ്ര​വേ​ശ​നം; ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് കെ.​ജി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​റു​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് കെ.​ജി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. 1578 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വേ​ശ​നാ​നു​മ​തി 952 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് റോ​സ് നേ​ഴ്‌​സ​റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സി​ബ്ലി​ങ്​ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലു​ള്ള (സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ) കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്റ്റാ​ഫം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന 100 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ 50 വീ​തം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മെ​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    സീ​റ്റു​ക​ൾ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ​മാ​യി വീ​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​ന അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി. രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഗു​ബൈ​ബ​യി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു.ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ദീ​പ് നെ​ന്മാ​റ, ജോ. ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി ബേ​ബി, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഇ​ട​വ​ന, അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, യൂ​സ​ഫ് സ​ഗീ​ർ, സ​ജി മ​ണ​പ്പാ​റ, ജെ.​എ​സ്. ജേ​ക്ക​ബ്, ന​സീ​ർ കു​നി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​മോ​ദ് മ​ഹാ​ജ​ൻ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷി​ഫ്‌​ന ന​സ്‌​റു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​ജി വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രാ​യ സു​നി​ല അ​നി​ൽ, കെ.​ജി ടു ​സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ മ​ലി​ഹാ ജു​നൈ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X