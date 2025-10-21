Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Oct 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 8:01 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ആ​ന, പ​ഞ്ചാ​രി മേ​ളം, ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, ക​ഥ​ക​ളി, പു​ലി​ക​ളി, തെ​യ്യം, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ൽ-​ഇ​ബ്തി​സാ​മ സ്പെ​ഷ​ൽ നീ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ മാ​സ് പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​ജ​ക്ട്​ മ​ല​ബാ​റി​ക്ക​സ്​ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​റ്റു ക​ലാ​വി​രു​ന്നു​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സോ​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും, എ​ജ്യൂ​ബ്രി​സ്ക് ലേ​ർ​ണി​ങ്​ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഞ്ചും ന​ട​ന്നു. സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ലും സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ലും സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    onam celebrationSharjah Indian Association
