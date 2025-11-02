Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഷാർജ ഇൻകാസ് സ്വീകരണം നൽകി

    ഷാർജ ഇൻകാസ് സ്വീകരണം നൽകി
    ഷാ​ർ​ജ ഇ​ൻ​കാ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കോ​വ​ളം എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഡ്വ. എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റി​ന്​ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ൻ​കാ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ജീ​ർ സീ​മ​ന്ത​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. വൈ.​എ റ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രേ​ണ്ട​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ന്മ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​സ്.​എം ജാ​ബി​ർ, മ​നാ​ഫ്, ഷാ​ജി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, റോ​യ് മാ​ത്യു, അ​ൻ​സാ​ർ താ​ജ്, ര​ഞ്ജ​ൻ, എ.​വി. മ​ധു, ര​ഘു​കു​മാ​ർ മ​ണ്ണൂ​രേ​ത്ത്, ഷാ​ജു നാ​യ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ്, പ്ര​ഭാ​ത് നാ​യ​ർ, ജ​ഡ്‌​സ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, സ​ലീം അ​മ്പൂ​രി, ദി​ലീ​പ് മു​സാ​ണ്ടം, സു​രേ​ഷ് പി​ള്ള, ഗ​ണേ​ഷ്, ജി​ഷാ​ദ് അ​ലി, ഫാ​മി, ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ച്ച്. പീ​രു മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

