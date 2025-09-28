Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 3:08 PM IST

    ഷാ​ർ​ജ ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ടീ​മി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ഷാ​ർ​ജ ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ടീ​മി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ടീ​മി​നെ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ടീ​മി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 12-ാമ​ത് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഗ​വ. ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ടീം ​മി​ക​ച്ച സം​യോ​ജി​ത ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​തി​നാ​ണ്​ ആ​ദ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി ടീ​മി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ, യു.​എ.​ഇ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഫാ​ദി​ല അ​ൽ മ​ഈ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​പ് ഷാ​ർ​ജ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ഷാ​ർ​ജ മീ​ഡി​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ മ​ർ​റി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണാ​ത്മ​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു​വെ​ന്നും സു​താ​ര്യ​ത​യും മ​നു​ഷ്യ​കേ​ന്ദ്രി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നും ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘ഐ​ഡി​യ​ൽ ഫേ​സ്’, ‘വീ ​ആ​ർ ഹി​യ​ർ’, ‘ഫോ​ർ യു’ ​എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഭാ​വി​യി​ലും ന​വീ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ദു​ബൈ​യെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsSharjahg.d.r.f.aGlobal Awards
