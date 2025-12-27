Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    27 Dec 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    27 Dec 2025 8:59 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് നാ​ളെ

    ഷാ​ർ​ജ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് നാ​ളെ
    ഷാ​ർ​ജ: ‘സാം​സ്കാ​രി​ക​ത ത​ളി​ർ​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ അ​ൽ ഗു​ബൈ​ബ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സ​ആ​ദ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    റോ​ള, ക്ലോ​ക്ക്ട​വ​ർ, കാ​സി​മി​യ്യ, അ​ൽ വ​ഹ്ദ, സ​ന​ഇ​യ്യ, മു​വൈ​ല, സ​ജ, ദൈ​ദ് എ​ന്നീ എ​ട്ട് സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യാ​ഭി​രു​ചി​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശി​ഹാ​ബ് അ​ൽ ജി​ഫ്രി​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങും. ആ​ൻ​സി​ഫ് സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കി​നാ​ലൂ​ർ പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ക​ബീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, മൂ​സ കി​ണാ​ശ്ശേ​രി, പി.​കെ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, സു​ബൈ​ർ പ​തി​മം​ഗ​ലം, ജ​ബ്ബാ​ർ പി.​സി.​കെ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ തു​വ്വ​ക്കു​ന്ന്, മു​നീ​ർ പു​ഴാ​തി, ജാ​ബി​ർ സ​ഖാ​ഫി, ഫ​ബാ​രി കു​റ്റി​ച്ചി​റ, ഷാ​ഫി നി​സാ​മി, സ​മാ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ് മാ​ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രാ​സ്ഥാ​നി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം നു​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ബി​ത്ത് കോ​ട്ട​ക്കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​യും.

    News Summary - Sharjah Expatriate Literature Festival Date
