Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:33 AM IST

    ഷാർജ-ദുബൈ എക്സിറ്റ്​ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 11 വ​രെ​യാ​ണ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ഷാർജ-ദുബൈ എക്സിറ്റ്​ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു
    ദു​ബൈ: കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ വ​ഹ്ദ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ക്സി​റ്റ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​താ​യി ഷാ​ർ​ജ റോ​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​എ) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ​ ​പ്ര​ധാ​ന എ​ക്സി​റ്റി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​എ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ റോ​ഡ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

