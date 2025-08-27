Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Aug 2025 6:55 AM IST
    date_range 27 Aug 2025 6:55 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ 22 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു

    ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്​
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ 22 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 22 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​ബോ​ധം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​യി ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ കു​റി​ച്ച സൂ​ച​ന​യാ​ണി​തെ​ന്ന്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​ലീ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി. ​ഇ​ബ്രാ​ഹീം അ​ൽ അ​ജി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മു​ഴു​സ​മ​യ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തും പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ കൂ​ടി​യ​തും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ടെ​യും സം​സ്കാ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണ്​ നേ​ട്ട​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​​റേ​റ്റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി. ​ഉ​മ​ർ ബു​ൽ​സൂ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

